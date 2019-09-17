«Зенит» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Санкт-петербургский «Зенит» и французский «Лион» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч, проходивший в Лионе, завершился со счетом 1:1. Голы забили: Мемфис Депай, 51 — Сердар Азмун, 41.

«Зенит» и «Лион» выступают в группе G вместе с португальским клубом «Бенфика» и немецким «РБ Лейпциг». Поединок между последними также проходит сегодня, 17 сентября.

О том, за что бьется Россия в этом розыгрыше еврокубков, читайте материале “Ъ” «Счет пошел на квоты».

Подробнее о первом матче «Зенита» читайте в публикации “Ъ”.