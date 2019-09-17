Счет пошел на квоты

Сегодня выездным матчем «Зенита» против французского «Лиона» в стартовом туре Лиги чемпионов для отечественных клубов по-настоящему открывается очередная еврокубковая кампания. В рамках нынешней четырем из шести уцелевших после квалификации российским представителям, готовящимся играть на групповых стадиях главного и второго по статусу турнира — Лиги Европы, надо будет очень постараться, чтобы не разбазарить мизерный отрыв, который в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отделяет Россию от Португалии.

Сегодня в Европе пройдет половина матчей стартового тура группового раунда Лиги чемпионов, в том числе матч с участием «Зенита», который в гостях встретится с французским «Лионом». Еще один отечественный участник главного еврокубка — «Локомотив» — выступление в турнире начнет завтра гостевой игрой против немецкого «Байера». А спустя сутки настанет очередь двух российских клубов, очутившихся в Лиге Европы. И им предстоят выездные матчи: «Краснодару» — со швейцарским «Базелем», а ЦСКА — с болгарским «Лудогорцем».

Одна из увлекательных интриг, связанных с российским футболом, в этой еврокубковой кампании буквально режет глаз. Для того чтобы ее увидеть, достаточно взглянуть на таблицу коэффициентов UEFA. Именно она определяет представительство стран в еврокубках, а Россия в ней пока находится на шестой строчке. И это очень неплохая позиция. Благодаря ей Россия имеет возможность заявлять в еврокубки шесть клубов — столько же, сколько входящая в «большую пятерку» континентального футбола Франция и всего на один меньше, чем лидеры пятерки Испания, Англия, Италия и Германия. Половина из этих клубов получает путевки в Лигу чемпионов, два напрямую попадают в ее групповой этап, то есть гарантируют себе серьезный заработок (базовая, просто за присутствие в группе, премия — €15,25 млн).

Седьмая строчка, на которой располагается Португалия, уже гораздо менее привлекательна. Находясь на ней, страна делегирует в еврокубки в общей сложности пять команд и лишь две из них — в Лигу чемпионов (одну — без отбора в групповой раунд).

Нынешняя кампания определит представительство под особенный для UEFA сезон. В 2021 году будет запущен третий еврокубок, который пока условно называют Лигой Европы-2. Но свою ценность место в хвосте шестерки сохранит: оно по-прежнему будет предполагать полдюжины еврокубковых путевок, из которых три — для Лиги чемпионов. Седьмое же место по-прежнему будет означать уменьшение количества путевок на одну.

Так вот, в актуальной, с учетом итогов квалификационных раундов, таблице коэффициентов отрыв России от Португалии, пару лет назад выглядевший гигантским, сократился до мизера — 0,667 балла. А дополнительным бонусом, что ли, для Португалии являются итоги отбора. В них состоялись сразу два российско-португальских пересечения. Эти противостояния вроде бы тянет назвать завершившимися вничью, поскольку «Краснодар», стараясь просочиться в Лигу чемпионов, справился с «Порту», а «Спартак», пытаясь попасть в Лигу Европы, не сдюжил против «Браги». Но на самом деле лучше расклад оказался для Португалии. Оставшийся из-за своего поражения без еврокубков «Спартак» стал второй после дебютанта «Арсенала», сошедшего еще раньше, так сказать, полноценной квалификационной потерей России, а «Порту» просто перебрался туда же, куда и раундом позже срезавшийся после него на греческом «Олимпиакосе» «Краснодар»,— в Лигу Европы. Португалия, в общем, продолжает борьбу всеми пятью клубами («Бенфика» играет в Лиге чемпионов, «Порту» вместе с «Виторией», «Брагой» и «Спортингом» — во втором еврокубке), Россия — четырьмя. А набранные четверкой очки при вычислении коэффициента для такой важной таблицы будут все равно делиться на число первоначально заявленных клубов — шесть. Так что португальцам, сохранившим скромный знаменатель, добывать их будет чуточку проще.

Впрочем, причины думать, что российские перспективы выдержать гонку все же не так уж темны, тоже есть. Скажем, нельзя не обратить внимания на тот факт, что никому из португальских клубов не повезло с жеребьевкой. Все угодили в плотные группы. В этом смысле ситуация для них ничуть не лучше, чем для клубов российских. По крайней мере, те, что играют в Лиге Европы — и «Краснодар», и особенно ЦСКА,— котируются как несомненные претенденты на выход в play-off, в отличие от той же «Витории», выглядящей обреченной в соперничестве с «Арсеналом» (не тульским, а английским) и «Айнтрахтом».

Сложнее, разумеется, с командами, играющими в Лиге чемпионов, в которой прорваться в play-off России не удавалось с 2015 года, когда до ее кубковой стадии дошел «Зенит». Собственно, и сейчас петербуржцы представляются единственным российским шансом прогреметь в самом заметном клубном турнире. Прорыв «Локомотива» хотя бы на второе место в квартете, где есть «Ювентус» с «Атлетико», будет чудом. Прорыв в топ-двойку «Зенита» в ровном, но невеликом квартете, где в оппонентах «Лион», «Лейпциг» и, между прочим, «Бенфика»,— прекрасное достижение, но все же не чудо. Зенитовцам доводилось устоять и против команд помощнее.

А оптимизма тем, кто за них переживает, может добавить то обстоятельство, что удачно игравший в чемпионате Франции перед еврокубковой жеребьевкой «Лион» потом «посыпался», проиграв «Монпелье» и разойдясь миром с «Бордо» и «Амьеном». Как, кстати, оптимизма тем, кто переживает за «Локомотив» и расстраивается из-за травм братьев Алексея и Антона Миранчуков, может добавить такой же вроде бы скверный сентябрьский тонус «Байера» — 0:0 с «Хоффенхаймом» и 0:4 без вариантов от дортмундской «Боруссии». На гиганта, на команду на отличном ходу он в данный момент точно не тянет. А с точки зрения российско-португальского сражения за еврокубковые квоты любые очки будут иметь значение, даже если в чудо в виде play-off так и не отольются.

Алексей Доспехов