«Яндекс.Деньги» расширяет сеть идентификации

«Яндекс.Деньги» расширяет свою сеть идентификации. Теперь такую процедуру пользователи сервиса могут пройти в любом салоне «МегаФона», которых по всей России около 2 тыс.

«Совместно с "МегаФоном" мы увеличиваем количество точек идентификации, чтобы людям было еще проще пройти ее и пользоваться "Яндекс.Деньгами" без ограничений»,— говорится в сообщении сервиса. Кроме салонов «МегаФона» процесс идентификации можно также пройти в салонах «Связного», «Евросети» и отделениях «Юнистрима».

Для идентификации необходимо прийти в салон, предоставить паспорт, назвать номер электронного кошелька, заплатить 200 руб. и после этого подтвердить идентификацию на сайте или в приложении «Яндекс.Деньги». Пройти идентификацию могут как российские, так и иностранные пользователи сервиса. Клиенты Сбербанка могут пройти идентификацию дистанционно с помощью СМС-сообщения на номер 900.

С июля 2019 года введены определенные ограничения на пополнение и анонимных кошельков с банковских счетов. В сентябре вступают в силу законодательные поправки, запрещающие снятие наличных из анонимных кошельков, а в 2020 году начнет действовать запрет на их пополнение наличными.

О том, как необходимость идентифицировать личность скажется на онлайн-переводах,— в материале “Ъ FM” «Электронные кошельки лишают анонимности».