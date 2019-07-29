Электронные кошельки лишают анонимности

Россиянам запретят анонимно пополнять электронные кошельки. Чтобы сделать перевод в Qiwi, WebMoney, PayPal или «Яндекс.Деньги», нужно будет использовать банковский счет. Положить наличные через платежные терминалы и офисы операторов больше не получится. Такой законопроект одобрил Совет федерации. Авторы поправок считают, что это помешает использовать анонимные онлайн-кошельки для финансирования терроризма и наркотрафика.

По мнению участников рынка, такие меры бьют скорее по обычным пользователям, рассказал “Ъ FM” председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов: «Анонимность пользователю, вообще говоря, не нужна. Разговор идет абсолютно о другом. Сейчас у вас есть возможность быстро открыть кошелек, не вставая с дивана, дойти до ближайшего терминала, положить туда 5 тыс. руб. и заплатить ими за все что угодно, начиная от какой-нибудь онлайн-игры и социальной сети и заканчивая книжкой в магазине. Я подчеркну, что речь идет только об официальных получателях платежа. В рамках борьбы с анонимностью такая возможность для вас пропадет, и понятно, что люди уйдут или в использование наличных, или криптовалюты, которые не контролируются никак.

Какое-то количество перейдет в идентифицированные кошельки, но достаточно большой поток просто уйдет из зоны контроля регулятора.

И компенсируют ли эти блага, которые имелись в виду при запрете, этот вот процесс ухода из белого сектора в серый, нам абсолютно непонятно. Я бы не сказал, что отрасль понесет большие финансовые потери, потому что эта функция связана с маленькими платежами. Но проблема в том, что понесут потери пользователи. По моим оценкам, примерно 10 млн человек сейчас пользуются такими услугами, и они должны будут или перейти на какие-то другие инструменты, или уйти в неудобные и неконтролируемые механизмы».

Законодатели настаивают, что анонимность оставляет возможность для сомнительных операций. Обычные пользователи вполне могут пополнять кошельки с банковских карт — для этого есть все инструменты, считает председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков: «Была просьба службы финансового мониторинга отрегулировать этот вопрос, потому что, по их информации, пополнение анонимных кошельков способствует финансированию недобросовестных операций. Для того чтобы платить распространителям наркотиков, не надо 40 тыс. руб., достаточно и 10-15 тыс. руб., то есть маленькими суммами оплачивали довольно серьезные правонарушения. Поэтому говорить о том, что ограничения в объеме проводимых операций — это эффективная мера, можно только отчасти, поскольку важно знать источник пополнения. И, в конце концов, чего бояться-то? Сейчас карта — распространенный инструмент, поэтому, если ваши деньги законные, и кошельки используются для добросовестных целей, то никаких проблем не должно возникнуть. На самом деле, как раз удобнее с карточки перевести деньги на электронный кошелек: вам не надо идти и искать терминал, вы спокойно заходите в свой мобильник, переводите деньги на электронный кошелек. Поэтому доводы об удобстве, на мой взгляд, лишены оснований».

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Интернет-кошельки на рынке останутся. Они конкурируют с банками не за счет анонимности, а за счет удобного интерфейса, уверен гендиректор Консалтингово-аналитического союза Артем Генкин: «Эффект от этих мер, дополнительная полезность не очень ясны. С другой стороны, даже их применение не будет означать смерть кошельков, потому что в наше время анонимность уже не является их основной конкурентной фишкой. Пользователь в каждом конкретном случае будет сравнивать удобства оплаты с электронного кошелька или с банковского счета. Не во всех банках интерфейсы счетов позволяют осуществлять те операции, которые позволяет электронный кошелек. Есть, конечно, и такие мнения, я их тоже слышал от представителей ряда ведомств, что анонимные кошельки просто не должны иметь место как таковые, независимо от объема остатков, от способов пополнения. Но это, по-моему, все-таки совсем крайняя мера, и мы к ней, надеюсь, не придем».

По данным Mediascope, электронные деньги — один из самых популярных способов онлайн-оплаты. С их помощью чаще всего россияне расплачиваются в интернет-магазинах, делают переводы и приобретают дополнительные услуги в соцсетях. А почти каждый пятый оплачивает электронными деньгами услуги ЖКХ.

Сергей Гусев