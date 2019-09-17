«Хлеб насущный» напекут для магазинов

Высокая конкуренция на рынке общепита вынудила ГК «Хлеб насущный», управляющую одноименными кафе-пекарнями, переориентировать свой бизнес. Компания намерена через два года получать до 50% от всего дохода через дистрибуцию — поставки выпечки и сэндвичей ритейлерам и на автозаправки. Новый канал сбыта необходим, чтобы загрузить производство и вернуть инвестиции, которые потребовались для его открытия, уверены участники рынка.

О том, что ГК «Хлеб насущный» намерена в 2020 году увеличить продажи в сегменте дистрибуции вдвое, до 50% от всей выручки компании, “Ъ” рассказал ее представитель Алексей Панов. Сеть уже поставляет выпечку и сэндвичи в 750 автозаправок «Газпромнефти», магазины IKEA, супермаркеты «Да!», а также в «Яндекс.Лавку». Алексей Панов отмечает, что сеть ведет переговоры и с другими потенциальными партнерами, не раскрывая детали. «Хлеб насущный» производит до 450 артикулов свежей продукции и в глубокой заморозке.

762,2 миллиарда рублей был оборот ресторанного рынка РФ в январе—июне 2019 года, согласно Росстату

Сеть кафе-пекарен «Хлеб насущный» в России развивает английская LPQ Russia Ltd. председателя совета директоров производителя детского питания «Прогресс» (бренд «Фрутоняня») Тони Майера. В начале 2018 года стало известно, что «Хлеб насущный» и польская AmRest Holdings SE (управляет в России сетями KFC и Pizza Hut) договорились о создании совместной компании NewCo, где Amrest должна была стать владельцем 51% акций в обмен на €6 млн. В группе не комментируют сделку.

Выручка ГК в 2018 году, по данным «Infoline-Аналитики», превысила 1,7 млрд руб. без учета НДС. Уже в этом году ГК объявила о старте продаж франшизы «Хлеба насущного» по всей стране. Таким образом, группа планирует открыть количество объектов до 150–200 кафе в течение четырех лет.

В ГК «Шоколадница», которая также в этом году начала работать в качестве дистрибутора, отмечают, что пока проводят только первые поставки. По мнению представителя компании Евгения Прохорова, развивая дистрибуцию, «Хлеб насущный» загружает собственное производство (около 5 тыс. кв. м в Подмосковье). Это одна из причин, почему «Шоколадница» также начала заниматься дистрибуцией, добавляет он. Об этом же говорит и консультант Jos de Vries The Retail Company Ирина Болотова. «Строительство собственного производства — это всегда большие инвестиции, которые компании всегда хотят вернуть как можно скорее»,— отмечает она.

В качестве поставщиков свои силы пробуют сети «Андерсон», «Даблби» и «Правда кофе». Однако пока успешно наладить поставки продукции в магазины удалось только Starbucks, которая работает с X5 Retail Group и Billa. Сеть Prime, по словам ее представителя Марии Лошак, некоторое время назад пробовала наладить поставки своей продукции в сеть «Азбука вкуса», но эксперимент оказался неудачным из-за ультракороткого срока годности продукции. При этом, продолжает она, в Prime регулярно обращаются владельцы вендинговых аппаратов с просьбой наладить поставки, но нужного решения до сих пор нет.

Рестораторы не от хорошей жизни пытаются найти новые каналы сбыта. Владелец сети «Андерсон» Анастасия Татулова подчеркивает, что индустрия общественного питания в стране переживает не лучшие времена: требований, несмотря на нацпроекты и обещанную реформу контрольно-надзорной деятельности и регуляторную гильотину, меньше не становится, в то время как снижается покупательская способность и общая закредитованность россиян. «Все это влияет на количество трансакций и средний чек. Поэтому вполне естественно желание игроков рынка идти в смежные отрасли при наличии экспертизы и собственного производства»,— рассуждает госпожа Татулова.

Между тем в первом полугодии 2019 года оборот рынка общепита по всей стране вырос на 5,2%, достигнув 762,2 млрд руб., следует из материалов Росстата. При этом, как уточнили в NPD Group, за тот же период лидерами по росту расходов клиентов стали именно пекарни, которые обогнали даже фастфуд. Показатели этих сегментов выросли на 54% и 16% соответственно.

Никита Щуренков