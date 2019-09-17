Промсвязьбанк не учел солидарность

Спор Промсвязьбанка на 16,5 млрд руб. со своими бывшими акционерами — пенсионными фондами и Promsvyaz Capital B.V. (PSC) — рискует стать прецедентным из-за нетипичного мирового соглашения. По мнению экспертов, неучастие в нем PSC дает основания для отмены соглашения либо для отказа банку во взыскании всей суммы с компании. И судя по всему, она уже пытается воспользоваться этой возможностью.

Сегодня в Арбитражном суде Москвы должно состояться заседание по иску Промсвязьбанка (ПСБ) к компании Promsvyaz Capital, связанному с выходом НПФ «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» (сейчас присоединен к «Сафмару») из капитала кредитной организации накануне ее санации. PSC тогда выступил покупателем акций ПСБ, а затем продал их банку (см. «Ъ-Online» от 22 января). Изначально банк заявил солидарные требования к шести ответчикам — пенсионным фондам, их управляющим компаниям и PSC,— настаивая, что акции были куплены за его счет, поэтому сделки следует признать недействительными, а деньги (16,5 млрд руб.) должны ему вернуть.

16,5 миллиардов рублей требует Промсвязьбанк со своего бывшего акционера Promsvyaz Capital B.V.

Но на прошлой неделе истец заключил мировое соглашение со всеми ответчиками, кроме PSC, по условиям которого стороны отказываются от взаимных претензий. Взамен пенсионные фонды размещают под низкую ставку многолетние депозиты в ПСБ на сумму 20,6 млрд руб. или же выкупают низкодоходные субординированные облигации. Если будет выбран вариант с депозитом, то банк может получить за счет НПФ 18,6 млрд руб. (см. “Ъ” от 11 сентября). Суд утвердил соглашение и прекратил производство по иску банка в отношении ответчиков, его подписавших. При этом с PSC банк продолжает требовать всю сумму по оспариваемым сделкам — 16,5 млрд руб. НПФ «Будущее» и «Сафмар» заявили, что уже начали исполнять мировое соглашение и разместили в ПСБ депозиты.

По словам опрошенных “Ъ” юристов, неучастие одного из ответчиков в мировом соглашении крайне нетипично, особенно в случае солидарных ответчиков. Они не смогли вспомнить подобные случаи в судебной практике за последние десять лет. При этом неучастие одного из ответчиков не влечет автоматически незаконности мирового соглашения, но создает риски его отмены, указывают юристы. Так, согласно Арбитражному процессуальному кодексу, мировое соглашение не должно противоречить закону и не может нарушать права и законные интересы других лиц. «Исходя из этого, PSC может оспорить соглашение в кассационном суде как нарушающее его права,— отмечает управляющий партнер юрфирмы PB Legal Александр Панин.— Компания и НПФ являются солидарными ответчиками, а в результате такого соглашения PSC может лишиться права регрессного требования к другим ответчикам и должен будет нести ответственность перед банком единолично». «Соглашение нарушает требования закона, так как вынесено в отношении прав, а главное, обязанностей лица, которое не является участником мирового соглашения»,— соглашается юрист Nektorov, Saveliev & Partners Арам Григорян.

Впрочем, представитель банка в суде заявлял со ссылкой на Гражданской кодекс, что, «пока обязательства не исполнены в полном объеме, истец может требовать возмещения от любого из (солидарных.— “Ъ”) ответчиков». В понедельник запрос “Ъ” в ПСБ остался без ответа.

Кроме того, согласно позиции Высшего арбитражного суда, можно заключить мировое соглашение не со всеми ответчиками, если это не препятствует продолжению рассмотрения требований в отношении стороны, не участвовавшей в соглашении. «По условиям мирового соглашения ПСБ получает от фондов полное удовлетворение в счет своих исковых требований, из чего неясно, что считать "оставшейся частью" материальных требований, которые банк продолжает предъявлять к PSC»,— говорит партнер юрфирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов. Господин Григорян также полагает, что благодаря мировому соглашению «право на иск в его материальном смысле можно считать достигшим своей цели, следовательно, предъявление самостоятельных требований к PSC можно рассматривать как намерение банка обогатиться за его счет».

Судебной практики по аналогичным делам крайне мало. Юрист «КСК групп» Нина Бабинова напоминает о постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 16 марта 2009 года, отменившем подобное мировое соглашение истца с одним из солидарных должников. Правда, в том случае ответчик погашал долг перед истцом в части, а не полностью. Кассация тогда указала, что это нарушает права и интересы других солидарных должников.

Согласно картотеке арбитражных дел, 13 сентября PSC подал кассационную жалобу, судя по всему, об оспаривании мирового соглашения. Представитель компании отказался ответить на вопрос “Ъ” о содержании жалобы.

Арбитражная группа, Илья Усов