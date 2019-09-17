Электросети переведут на эталонные затраты

Профильные ведомства не смогли достичь единой позиции относительно формирования тарифов распределительных электросетей по методу эталонных затрат. По данным “Ъ”, правительство согласовало обязательный переход на новый метод всех территориальных сетевых организаций (ТСО), однако ни размер «эталонов», ни способ их расчета, ни последствия их введения не определены. По оценкам ФАС, после введения «эталонов» одним ТСО придется повысить тарифы, увеличив платежи потребителей на 47 млрд руб., а другим — понизить, сократив их на 50 млрд руб. В Минэкономики с этим не согласны.

По данным “Ъ”, вице-премьер Дмитрий Козак на совещании 28 августа не поддержал предложенный ФАС подход к формированию нового вида долгосрочного регулирования тарифов в электросетях — метода сравнения аналогов («эталонов» затрат). Его суть — сформировать «эталонный» бенчмарк на операционные затраты (OPEX) с его ежегодной индексацией на уровень «инфляция минус» для распределительных компаний (МРСК) «Россетей» и независимых ТСО (управляют распредсетями, находящимися в региональной, муниципальной или частной собственности). ФАС уже подготовила проект постановления, где предлагала запустить «эталоны» с 2020 года в пилотных регионах, при этом служба не настаивала на их повсеместном внедрении.

Сейчас тарифы на передачу энергии в разных регионах могут отличаться в несколько раз, а сети, находящиеся в муниципальной или региональной собственности, зачастую получают тариф в несколько раз выше, чем государственные МРСК. ФАС предлагала устанавливать «эталонный» OPEX минимум на пять лет, при этом экономию на затратах оставляя в компании.

Но, как говорят собеседники “Ъ”, на совещании в правительстве ФАС раскритиковали из-за отсутствия методики расчета «эталонов». Кроме того, вице-премьеру не понравился подход ФАС, при котором «эталоны» были сформированы по группам регионов в зависимости от уровня заработной платы населения. Директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев замечает, что «эталонами» должны стать лучшие практики, любой рост тарифов при этом следует исключить: «Вместо этого предлагается очень странный подход, ведущий к масштабному росту тарифов и без того богатых филиалов "Россетей"». Например, тарифы, согласно презентации ФАС, могут вырасти для МОЭСК, «Ленэнерго», отдельных филиалов МРСК Сибири, МРСК Северо-Запада и т. д.

При этом, как следует из протокола совещания, правительство согласилось с предложением Минэкономики об обязательном переводе тарифов всех распредсетевых компаний на метод сравнения аналогов, синхронизировав это с существующими инвестпрограммами. Таким образом, метод «эталонного» OPEX может прийти на смену двум другим видам долгосрочного регулирования — RAB (учитывает в тарифе доход на инвестированный капитал) и долгосрочную индексацию необходимой валовой выручки.

Как говорит источник “Ъ”, знакомый с итогами совещания, у Минэкономики сохраняются разногласия с ФАС относительно того, к каким последствиям приведет внедрение «эталонов». По предварительным расчетам ФАС, как говорят собеседники “Ъ”, доведение OPEX до «эталонного» уровня в ТСО с низким тарифом потребует дополнительных 47 млрд руб. платежей потребителей в год, а эффект от снижения тарифа там, где он выше «эталона», составит 50 млрд руб.

ФАС, Минэкономики и Минэнерго теперь поручено разработать согласованную методику расчета «эталонов» на базе выборки всего из восьми компаний: «Башкирэнерго», АО «Сетевая компания», ИЭСК, МРСК Центра, МРСК Урала, МРСК Северо-Запада, МРСК Сибири, МОЭСК. Согласованную оценку тарифных последствий для всех ТСО нужно представить в правительство до 20 сентября. В Минэкономики и Минэнерго “Ъ” сообщили, что новые предложения ФАС в министерства не поступали, в ФАС от комментариев отказались. В «Россетях» также пока затрудняются оценить последствия внедрения «эталонов», не зная их значений.

Глава Агентства энергетического анализа Алексей Преснов отмечает, что предлагаемый ФАС метод сравнения «эталонов» призван уравнять условия для больших и малых компаний в части удельных операционных затрат. В этом смысле подход выгоден «Россетям», отмечает аналитик, учитывая, что «у них имеется "эффект масштаба", который дает очевидную фору по сравнению с малыми ТСО».

Татьяна Дятел