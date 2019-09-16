Демократы наносят удар ниже пояса

На фоне подготовки к президентским выборам 2020 года в США разгорается новый скандал, в центре которого снова оказался член Верховного суда Бретт Кавано. Выдвиженец Дональда Трампа, имеющий неоднозначную репутацию и назначенный на свою должность, несмотря на протесты демократов, Бретт Кавано стал фигурантом расследования газеты New York Times, в котором его обвинили в неподобающем поведении сексуального характера. Атака на Бретта Кавано, назначение которого позволило главе Белого дома добиться решающего перевеса своих сторонников над противниками в Верховном суде, обострила ход предвыборной гонки. Демократические претенденты на пост президента потребовали ухода скандального судьи.

Эксгумация тридцатилетнего скандала

Проработавший менее года членом Верховного суда, куда Бретт Кавано пришел после бурных слушаний в Сенате, 54-летний консервативный юрист и убежденный сторонник президента Трампа вынужден вновь отстаивать свое право оставаться одним из самых влиятельных судей Америки.

Новый удар по позициям юриста, утверждение которого в должности верховного судьи в октябре прошлого года президент Трамп назвал «великим днем» для Америки, нанесли опубликованные в New York Times подробности студенческих лет Бретта Кавано, учившегося в престижном Йельском университете.

Готовящаяся к изданию книга двух журналисток, озаглавленная «Образование Бретта Кавано: расследование», стала итогом их десятимесячной работы. В ней собраны подробности того, как протекала молодость Бретта Кавано, чей приход в Верховный суд осенью прошлого года изменил расклад сил в американской политике.

Главный вывод, к которому приходят авторы, состоит в том, что в ходе прошлогодних сенатских слушаний по его кандидатуре Бретт Кавано лгал сенаторам, пытаясь скрыть факты своего поведения, несовместимого со званием верховного судьи США.

Наиболее скандальная часть расследования, выдержки из которого были обнародованы в конце прошлой недели, касается одной из жертв сексуальных домогательств Бретта Кавано — его однокурсницы Деборы Рамирес. Пуэрториканка по происхождению, воспитанная в небогатой католической семье строгих нравов, госпожа Рамирес, чтобы стать «своей», была вынуждена с головой окунуться в мир пьяных вечеринок американской золотой молодежи, на которых солировал Бретт Кавано.

На одной из таких вечеринок в студенческом общежитии будущий верховный судья США, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, спустил штаны и направил свой пенис на Дебору Рамирес, заставив ее непроизвольно его коснуться. Перед этим хохочущая компания показала своей смущенной сокурснице-пуэрториканке фаллоимитатор.

В книге Робин Погребин и Кейт Келли также приводятся свидетельства одного из руководителей вашингтонской некоммерческой организации Макса Стайера, рассказавшего о том, как на другой вечернике Бретт Кавано и его пьяные приятели проделали похожий трюк с еще одной студенткой.

По словам господина Стайера, в прошлом году во время сенатских слушаний по утверждению Бретта Кавано он уведомил ФБР и сенаторов об этом инциденте, однако тогда Федеральное бюро расследования так и не заинтересовалось этой историей, а контролирующие Сенат республиканцы спустили скандал на тормозах. В итоге республиканцам удалось добиться утверждения Бретта Кавано в должности, несмотря на обвинения его в домогательствах со стороны Кристины Блейзи Форд

Напомним, что на прошлогодних сенатских слушаниях госпожа Форд рассказала о том, как во время учебы в Йельском университете будущий верховный судья пытался ее изнасиловать. По мнению авторов книги о Бретте Кавано, давая показания сенаторам, он сознательно ввел их в заблуждение.

Ложь, секс и выборы

Новый скандал вокруг Бретта Кавано стал неприятной новостью для президента США Дональда Трампа, считавшего тему сексуальных похождений своего протеже закрытой.

«Теперь радикальные левые демократы и их партнеры — неудачники из мейнстримных СМИ — снова атакуют Бретта Кавано и громко произносят свое любимое слово "импичмент". Он невиновный человек, с которым обращаются ужасно»,— написал Дональд Трамп в Twitter.

«Столько лжи о нем. Они хотят напугать его, чтобы он превратился в либерала!» — добавил глава Белого дома.





Бретт Кавано пришел в состоящий из девяти членов Верховный суд на вакантную должность судьи, когда в нем был паритет демократов и республиканцев (четыре против четырех). Его утверждение в должности стало важным успехом для Дональда Трампа, обеспечив ему необходимый перевес голосов в его пользу в высшем судебном органе США.

Напомним, что Верховный суд играет важнейшую роль в разделении властей, в частности, утверждая импичмент президенту, проверяя конституционность принятых ветвями власти законов, и в целом оставаясь арбитром, по ключевым вопросам, вызывающим наиболее острые дискуссии,— от права на аборты и однополых браков до ношения огнестрельного оружия и защиты окружающей среды. Придерживающийся правых консервативных взглядов Бретт Кавано стал просто идеальной кандидатурой для Дональда Трампа, выступая против расследования «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года, а также занимая жесткую позицию по вопросам абортов и гей-браков.

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В этой ситуации не сумевшие провалить утверждение Бретта Кавано в октябре прошлого года демократы рассматривают возможность сделать это со второй попытки. Разворачивающаяся в США новая президентская гонка придает этой истории особую остроту. Весьма символично, что на новый скандал вокруг Бретта Кавано уже отреагировали демократические кандидаты на пост президента США.

«Бретт Кавано лгал Сенату и, что еще более важно, американскому народу. Он был утвержден в своей должности с помощью различных ухищрений, и его членство в Верховном суде — оскорбление истины и правосудия»,— заявила один из демократических претендентов на кресло президента на выборах 2020 года, сенатор из Калифорнии Камала Харрис.

В схожем ключе высказался и лидер демократической гонки Джо Байден, заявивший о том, что в свете вскрывшихся новых данных правомерность прошлогоднего назначения Бретта Кавано вызывает серьезные сомнения.

«Несмотря на стремление Дональда Трампа представить новый скандал вокруг Бретта Кавано как неудачную попытку реванша со стороны демократов и играющих на их стороне ведущих американских СМИ, он может иметь далеко идущие последствия для американской политики. Нельзя исключать того, что оппоненты Бретта Кавано в итоге заставят его уйти. В этом случае президент Трамп лишится критически важного для него контроля над Верховным судом. Причем произойдет это в разгар набирающей темп избирательной гонки в США»,— заявил “Ъ” директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев. По мнению господина Рогулева, «история эта чисто политическая, и главной мишенью в ней стал вовсе не судья Кавано, а президент Трамп».

Сергей Строкань