Автовладельцы переходят на ремонт по частям

Россияне стали тратить больше денег на обслуживание автомобилей. Из-за существенного роста цен на машины они вынуждены откладывать покупку нового авто. Как заявили “Ъ FM” в дилерских центрах, в среднем срок эксплуатации увеличился до пяти-шести лет, хотя еще несколько лет назад для Москвы нормой были три года. Возрастные автомобили требуют более тщательного обслуживания, но, как говорят участники рынка, это не всем по карману. Сколько россияне тратят на ремонт машин? И выгодно ли это? Выяснял Владислав Викторов.

Сначала года новые автомобили подорожали на 10%. Цифры могут разниться в зависимости от марки, но аналитики говорят, что увеличение НДС до 20% затронуло всех. С подержанными авто ситуация иная — они прибавили в цене меньше процента. Но это уже явный признак кризиса на авторынке. Люди не торопятся избавляться от старых машин, а предпочитают их чинить. Тенденцию заметил и президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов: «К нам действительно поехали возрастные автомобили. Если раньше это были автомобили в возрасте до 3,5 лет, то сейчас, порядка 25%, вырос срок присутствия автомобилей старше э. Поведение потребителя меняется в сторону экономии».

Большинство крупных дилерских центров сейчас предлагают своим клиентам не просто ремонт автомобилей, а полную замену неисправных компонентов. Услуга недешевая, зато, как говорят сами специалисты, машина будет как новая. Да и в целом обслуживание «взрослых» автомобилей предполагает немалые расходы. Даже регулярное ТО выходит дороже, говорит директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников. Кто-то начинает реже использовать личный транспорт. А сами дилеры пытаются привлечь клиентов скидками, добавляет эксперт.

«Среднегодовой пробег уменьшается из-за перехватывающих парковок, каршеринга и так далее. Стоимость ремонта автомобилей, естественно, со временем увеличивается. Очень сильно зависит от типа автомобиля, от необходимого технического обслуживания. Цена начинается где-то от 8 тыс. руб. Мы в некоторых случаях снижаем стоимость, применяем какие-то акции»,— пояснил господин Епанешников.

Но ни для кого не секрет, что ремонт у официальных дилеров может быть в несколько раз дороже, чем в сторонних сервисах. К услугам последних автомобилисты чаще всего прибегают по истечении гарантийного срока. Но даже там сейчас экономия не столь значительна. Как рассказал “Ъ FM” сотрудник автосервиса «Прогресс» Александр, подорожали сами детали, и автовладельцы платят только за то, что остро необходимо, в ущерб комфорту: «Запчасти поднялись в цене. Это все привязано к доллару, потому что закупки все идут за эту валюту.

Если раньше делали все, то сейчас очень многие делают только небольшой ремонт, лишь бы машина ездила. Если это не влияет, как говорится, на безопасность, то бог с ним».

У такого подхода есть и обратная сторона. Частичный ремонт в отличие от полной замены детали — дело хлопотное. И переплачивать за нормо-часы автотехников не всегда разумно. В целом же клиенты соглашаются на непредвиденный ремонт своих автомобилей, если он обходится в сумму до 100 тыс. руб., рассказал сотрудник «СДК-сервиса», где обслуживают автомобили BMW и Mini: «Бывает ремонт и за 5 тыс., бывает и за 100 тыс. Вроде ничего особенного не сделали, а сумма резко увеличивается. Ремонт машины, у которой лет шесть пробега, ремонт обойдется где-то от 60 до 120 тыс».

Стремление как можно дольше поддерживать машину на ходу несет свои риски. Рано или поздно она все равно превратиться в автохлам. Тогда под угрозой будет безопасность водителя и пассажиров. В сложившейся ситуации участники рынка видят другой тренд — водители отказываются от премиальных машин в пользу более доступных. И если ситуация на рынке кардинально не изменится, то вскоре автомобили начнут использовать, прежде всего, по назначению, а не как показатель статуса.

По данным «Автостата», общее падение продаж на авторынке не коснулось машин премиум-класса. Сначала года дилеры отпустили около 60 тыс. таких авто. Это почти на 3% больше чем за аналогичный период 2018-го.