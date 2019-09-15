Главные новости за выходные 14–15 сентября

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, избранный по итогам голосования 8 сентября, заявил, что выдвинет спикера Совета Федерации (СФ) Валентину Матвиенко сенатором от правительства. По его словам, в городе планируют реализовать много инфраструктурных проектов, для своевременного выполнения которых потребуется помощь федерального центра. Госпожа Матвиенко занимает эту должность с 2011 года, тогда же она была избрана председателем СФ.

На два саудовских НПЗ в городах Абкаик и Хурайс было совершено нападение при помощи беспилотников, на предприятиях начался пожар. Объекты принадлежат крупнейшей нефтекомпании мира Saudi Aramco. Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. Они пригрозили, что нападения будут продолжаться, если Саудовская операция не прекратит военные действия в Йемене. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении Иран. Тегеран обвинения отвергает.

После атаки власти Саудовской Аравии заявили о сокращении добычи нефти вдвое. Аналитики ожидают резкого подорожания нефти.

Сын террориста Осамы бен Ладена Хамза был уничтожен в результате операции США. «Хамза, высокопоставленный член "Аль-Каиды" (запрещена в РФ.— “Ъ”) и сын Усамы бен Ладена, был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана»,— говорится в заявлении президента США Дональда Трампа, распространенном пресс-службой Белого дома. О возможной смерти Хамзы бен Ладена со ссылкой на источники в начале августа сообщали СМИ.

Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его дорогостоящей недвижимости у Кремля. «Мою квартиру московскую тут оценили в сумасшедшие деньги — в пять миллиардов. Если кто-то готов мне заплатить пять миллиардов, я ему прямо сейчас готов отдать ключи и сказать: "Все, давайте деньги". Таких денег она не стоит»,— заявил господин Чемезов.

В результате ДТП в Ярославской области погибли 8 человек, еще 28 пострадали. Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком, выехавшим на встречную полосу. Автобус, предположительно, не был оборудован ремнями безопасности. МВД возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).