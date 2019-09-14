Чемезов о квартире, оцененной Навальным в 5 млрд рублей: таких денег она не стоит

Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.

Напомним, в феврале господин Навальный сообщил, что семья главы «Ростеха» владеет квартирой на верхних этажах здания гостиницы «Москва» на Охотном ряду. В ФБК оценили стоимость квартиры в 5 млрд руб., основываясь на объявлении о продаже схожего помещения в том же доме.

«Мою квартиру московскую тут оценили в сумасшедшие деньги — в пять миллиардов. Если кто-то готов мне заплатить пять миллиардов, я ему прямо сейчас готов отдать ключи и сказать: "Все, давайте деньги". Таких денег она не стоит»,— заявил господин Чемезов.

Глава госкорпорации назвал расследование о своей недвижимости домыслами. «Когда это появилось, я даже не стал ни отвечать, ни писать, ни звонить — зачем? Если ты начинаешь оправдываться, значит, ты в чем-то виноват. Быть под огнем критики, часто неоправданной, когда ты занимаешь такой пост,— это нормально. Отношусь к этому спокойно»,— сказал он.

Доход Сергея Чемезова за 2018 год, согласно опубликованной «Ростехом» информации, составил более 332 млн руб., что более чем на 70% выше показателей 2017 года (193,5 млн руб.). Жена господина Чемезова Екатерина Игнатова заработала 181 млн руб. (в 2017 году ее доход составил 68,8 млн руб.). Еще более 16 млн руб. составил годовой доход несовершеннолетнего ребенка гендиректора «Ростеха» (годом ранее собственного дохода ребенок не имел).

Господин Чемезов назвал себя состоятельным человеком, но подчеркнул, что не ведет роскошный образ жизни. «Я руковожу успешной компанией, и у меня хорошая зарплата. <...> Я не занимаюсь накопительством. Не складирую деньги в углах. Яхт и самолетов у меня нет. Есть хороший большой дом, где мы живем с семьей. Есть большая квартира… Я не собираюсь дворцы строить, да и необходимости такой нет. Того, что у меня есть, вполне достаточно»,— сказал гендиректор «Ростеха».