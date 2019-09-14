Беглов выдвинет Матвиенко в Совет федерации

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, избранный по итогам голосования 8 сентября, намерен выдвинуть спикера Совета Федерации (СФ) Валентину Матвиенко сенатором от правительства города после вступления в должность. Госпожа Матвиенко занимает эту должность с 2011 года, тогда же она была избрана председателем СФ.

«Мы приняли решение, что Валентина Ивановна Матвиенко будет продолжать свою работу»,— сказал господин Беглов журналистам (цитата по ТАСС).

По словам избранного главы Санкт-Петербурга, в этом решении «интриги никакой нет». Он пояснил, что в городе планируют реализовать много инфраструктурных проектов, для своевременного выполнения которых потребуется помощь федерального центра.

«Мы исходили из того, что сегодня нужно помогать городу на федеральном уровне, привлекать сюда финансирование, привлекать сюда инвесторов. Нам нужно очень много принять нормативных правовых документов, в том числе законов на уровне Российской Федерации»,— сказал избранный губернатор.

Инаугурация Александра Беглова состоится 18 сентября в Мариинском дворце.

Господин Беглов набрал на выборах главы города 64,4% голосов, кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова — 16,8%. Явка на выборах, по данным горизбиркома Петербурга, составила 30,07%. Как ранее сообщал “Ъ”, обновление представителей регионов в СФ произойдет по итогам выборов 8 сентября.

Подробности — в публикации “Ъ” «В Совет федерации внесут поправки».