Главные новости к утру 14 сентября

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил об оттепели в отношениях с Россией. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский намерен ею воспользоваться для нормализации отношений Киева и Москвы. Об обмене пленными как о «сигнале к разрядке»

МАК подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившим аварийную посадку в кукурузном поле, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Промежуточный доклад подтверждает первоначальную версию аварии — отказ двигателей из-за попадания в них птиц. Об аварии

Бывший аналитик американских спецслужб Эдвард Сноуден два года назад женился в одном из российских загсов на своей давней подруге — американке Линдсей Миллс. Об этом он сообщил газете The Guardian в преддверии выхода его книги «Личное дело». О разглашенных агентом тайнах

В казахстанском городе Арысь в результате хлопка, произошедшего при очистке сгоревшего арсенала от фрагментов боеприпасов, пострадали четверо военных. Пострадавшие были срочно госпитализированы. О взрывах на военном складе

Прокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении Хуана Гуайдо, подозреваемого в связях с крупнейшим наркокартелем Колумбии. Поводом для расследования стали появившиеся на федеральных каналах Венесуэлы фотографии самопровозглашенного президента с членами банды.

Американскую актрису Фелисити Хаффман приговорили к 14 дням тюрьмы за дачу взятки при поступлении ее дочери в университет. Актриса, известная своей ролью в сериале «Отчаянные домохозяйки», стала одной из участниц крупнейшего в истории США дела о взяточничестве в системе образования. О резонансном деле