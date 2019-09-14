В Арыси 4 военных пострадали при ликвидации последствий аварии на военном складе боеприпасов

В казахстанском городе Арысь в результате хлопка, произошедшего при очистке сгоревшего арсенала от фрагментов боеприпасов, пострадали четверо военных, сообщило министерство обороны Казахстана.

«На территории города Арысь при выполнении военнослужащими плановых работ по очистке территории склада от фрагментов боеприпасов произошёл хлопок. В результате четверо военнослужащих контрактной службы, выполнявших работы по ликвидации последствий ЧП, получили ранения»,— говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшие были доставлены военным бортом в военный клинический госпиталь в Алма-Ате. Как сообщили в Минобороны, безопасности жителям городам ничего не угрожает.

Напомним, 24 июня в городе Арысь на складе боеприпасов воинской части произошли взрывы и пожар. В результате ЧП три человека погибли, более 70 пострадали. Жители были эвакуированы и вернулись в город через несколько дней. Позже прокуратура Казахстана назвала предполагаемые причины аварии: несоблюдение мер пожарной безопасности и халатность работников склада.

Подробнее об инциденте читайте в материале “Ъ” «В Казахстане рвутся снаряды».