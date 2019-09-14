Власти Венесуэлы начали расследование против Гуайдо из-за его фотографий с членами наркокартеля Колумбии

Прокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении лидера оппозиции и самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо, подозреваемого в связях с крупнейшим наркокартелем Колумбии. Поводом для расследования стали появившиеся на федеральных каналах Венесуэлы фотографии Хуана Гуайдо с членами банды.

Fiscal General Tarek William Saab anuncio investigacion penal contra Guaido por nexos con banda narcoparamilitar "Los Rastrojos" https://t.co/AXbyPFqakY #13Sep pic.twitter.com/Wsfn6aK9AU — MinPublicoVE (@MinpublicoVE) September 13, 2019

«Генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб объявил о возбуждении уголовного дела в отношении Гуайдо за связи с военизированной группой и наркокартелем "Лос Растрохос"»,— говорится в сообщении ведомства в Twitter.

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По словам самого господина Гуайдо, во время его пребывания в Колумбии люди на снимках попросили разрешения сфотографироваться с ним и он согласился. Политик заявил, что не знал, кем являются эти люди. «Трудно было узнать, кто просил фото. Неправильно истолковывать эти фотографии означает играть в игру режима Мадуро»,— сказал оппозиционер в интервью колумбийскому Blu Radio.

Со своей стороны, министерство иностранных дел Колумбии подтвердила, что люди, запечатленные на фотографиях, являются членами одного из крупнейших наркокартелей в стране, который занимается транспортировкой наркотиков по Колумбии, включая граничащие с Венесуэлой районы. Оба члена банды уже задержаны правоохранительными органами Колумбии.

О расстановке сил в стране с двоевластием читайте в материале “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».