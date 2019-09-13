Старости какие

В финале чемпионата мира по баскетболу сыграют сборные Испании и Аргентины. Испанцы пробились в решающий матч турнира за счет трудной, с двумя овертаймами, победы над командой Австралии со счетом 95:88. Аргентинцев перед стартом первенства считали отработанным в силу возраста лидеров команды материалом. Однако они организовали сенсацию, обыграв — 80:66 — сборную Франции, которая после победы над американцами в четвертьфинале считалась главным претендентом на золото. А сама сборная США продолжает движение вниз. Американцы в четверг уступили в утешительном play-off еще и сербам. В воскресенье они сыграют в матче за седьмое место с поляками.

Нынешний чемпионат мира весьма богат на сюрпризы. Собственно, уже сложившийся состав полуфинальных пар предсказать в конце августа, когда стартовало первенство, не решился бы, наверное, никто. Букмекеры, просто баскетбольные специалисты, болельщики видели в качестве реальных претендентов на титул в первую очередь сборную США, пусть она и не укомплектована топовыми игроками НБА, и команду Сербии, собравшую мощнейший состав. Но сербы сломались в четвертьфинале на аргентинцах. Американцы на той же стадии ничего не сумели поделать с командой Франции, ведомой бесподобным Руди Гобером.

Проигрыш сборной США произвел глубокое впечатление. Настолько, что сам Коби Брайант, один из лучших игроков мира на стыке прошлого и этого столетий, решился на представлявшееся немыслимым раньше заявление: США нужно привыкать к тому, что баскетбольная сборная страны будет время от времени проигрывать.

Не как сейчас, раз в жизни поколения (предыдущее поражение в официальных матчах сборная США потерпела в 2006 году), а на вполне регулярной основе. Просто потому, считает Брайант, что уровень баскетбола за пределами Америки значительно вырос и с этим придется считаться. К слову, его мнение подтвердила сборная Сербии, обыгравшая американцев в турнире за пятое-восьмое места. Теперь сборная США в воскресенье поспорит за седьмое место с командой Польши.

Не меньшее впечатление произвела игра команды, выбившей американцев из медальной гонки,— сборной Франции. Казалось, что после такого успеха команда, ведомая Руди Гобером и Эваном Фурнье (на двоих в противостоянии с американцами они набрали 43 очка), просто обязана если не брать золото, то как минимум выходить в финал мирового первенства. Тем более что в полуфинале французам выпала встреча с аргентинцами — командой возрастной и уже явно прыгнувшей выше головы.

На деле же ни Гобер, ни Фурнье, ни Нандо де Коло, которого наставник французов Венсан Колле пытался использовать в качестве джокера, не смогли показать ровным счетом ничего. Да, Фурнье набрал 16 очков, но при этом с игры реализовал лишь шесть из 17 попыток. Де Коло, от которого за время выступлений в ЦСКА привыкли ждать результативности в районе 20 очков, набрал только 11, отметившись двумя попаданиями с игры. Наконец, Гобер, можно сказать, не играл вовсе: три очка за матч — не то, чего ждешь от игрока, получающего в «Юта Джаз» по $22 млн за сезон.

А вот у сборной Аргентины сыграли как раз старики.

Списанный уже было всеми 39-летний Луис Скола, доживающий свой баскетбольный век в «Шанхай Шаркс», уже к большому перерыву оформил дабл-дабл.

Для Сколы это вообще был выдающийся матч. Он не только царил под щитами, но еще и точно бросал со всех дистанций, став самым результативным игроком матча. Учитывая, что у аргентинцев ритм поймали еще и Факундо Кампаццо с Габриэлем Деком, шансов у французов, почти весь матч выступавших в роли догоняющих, почти не было. Сборная Аргентины победила со счетом 80:66 и вопреки всем прогнозам вышла в финал.

В решающем матче аргентинцам будет противостоять сборная Испании, которая в своем полуфинале была сильнее австралийцев. Это была самая упорная битва чемпионата мира. Командам не хватило 40 минут на выяснение отношений. Чтобы выявить победителя, им потребовались два овертайма. И, как и в случае с аргентинско-французским противостоянием, удача была на стороне более опытной сборной. У испанцев, что называется, зажег Марк Газоль, которому в январе исполнится 35 лет: он набрал 33 очка. Плюс очень убедителен был Серхио Юль, дальний бросок которого во втором овертайме, по сути, убил волю австралийцев к сопротивлению.

Александр Петров