Россия Польше не игрок

Сборная России уступила в решающем матче второго группового турнира команде Польши со счетом 74:79. Учитывая, что в другой встрече группы I сборная Аргентины была сильнее сборной Венесуэлы, россияне лишились шансов на выход в четвертьфинал. Впрочем, чемпионат мира впустую для команды Сергея Базаревича, вынужденного обходиться без нескольких лидеров, не прошел. Ведь она добилась права участия в олимпийском квалификационном турнире.

Выступление сборной России на чемпионате мира в Китае оставило двоякое впечатление, возможно, разделив болельщиков на две группы. Одна из них, вероятно, вполне удовлетворена тем, как все сложилось. Вторая досадует из-за того, что команда упустила свой шанс пройти в play-off. У обеих групп, случись им сойтись в обсуждении итогов турнира, нашлись бы веские аргументы, чтобы обосновать свою позицию.

Те, кто склоняется к положительной оценке выступления россиян, напомнили бы о том, что тренеру сборной России Сергею Базаревичу пришлось обходиться сразу без семерых травмированных игроков основы, большая часть из них (Алексей Швед, Дмитрий Кулагин, Тимофей Мозгов, Дмитрий Хвостов) — фигуры системообразующие. И несмотря на это, команда, в которой ввиду кадрового голода нашлось место даже игрокам клубов второго дивизиона — Суперлиги — Григорию Мотовилову и Андрею Сопину, задачу-минимум решила. Россияне прошли первый групповой этап, потерпев лишь одно поражение — от аргентинцев, что обеспечило им участие в олимпийском квалификационном турнире. Учитывая обстоятельства, это ценное приобретение.

Те же, кто выступлением сборной недоволен, обратили бы внимание на то, что ей досталась комфортная сетка, дававшая шансы пройти в play-off даже в ослабленном составе. А еще на то, что задача-минимум была выполнена благодаря лишь одной победе в «настоящем» матче (против крепкой сборной Нигерии) и одной — в «тренировочном» (над совсем слабой командой Южной Кореи).

А наиболее сильным аргументом разочарованных стало бы указание на то, что сборная России даже в противостоянии с равными, в общем, соперниками в решающие моменты терялась и хоронила сама себя.



Вчерашнее поражение от поляков, лишь во второй раз в своей истории пробившихся на чемпионат мира, в этом смысле красноречиво иллюстрирует обоснованность последней претензии. Да, сборная Польши удивила, победив во всех трех матчах первого группового этапа. Но по уровню собранных в ней игроков (а среди них тоже не оказалось некоторых звезд — скажем, центрового «Лос-Анджелес Клипперс» Марцина Гортата и очень опытного форварда Мацея Лямпе, известного по выступлениям за ведущие клубы Европы) она ничуть не сильнее российской команды. Пожалуй, даже слабее, что отражалось в счете на протяжении трех с лишним четвертей противостояния.

Сборной России оно тоже давалось не без проблем. Скажем, недостаточно эффективной была реализация дальних бросков: из 30 попыток за матч цели достигли только девять (пять на счету Михаила Кулагина). Кроме того, было слишком много необязательных фолов. Собственно, они и стали роковым фактором. Статистика тут яркая. Сборная Польши исполнила 38 штрафных, из которых цели достигли 35. Сборная России получила право на 19 бросков с точки, из которых в кольцо влетели только 13. А еще чаще допустимого у россиян случались потери. Причем в исполнении ветеранов. Скажем, Сергей Карасев, от которого ждали уверенного исполнения роли дирижера команды, не слишком уверенно смотрелся в этой роли.

Но несмотря на все трудности, сборная России игру вела, компенсируя нехватку и роста, и веса скоростью — как в движении, передачах, так и в индивидуальных действиях.

Один только Виталий Фридзон за счет быстрых рук сорвал, пожалуй, с полдесятка польских атак, что выливалось в результативные ответные выпады россиян. В какой-то момент отрыв сборной России достигал вполне комфортных 11 очков. Да, на финальную четверть, после того как кураж поймал форвард «Зенита» Матеуш Понитка, сборная России вышла с преимуществом всего в четыре очка. Но и его вполне могло хватить, чтобы довести матч до победы.

Россияне, однако, запас не удержали. Уже в начале финальной четверти после штрафных в исполнении Дамиана Кулига сборная Польши впервые в матче вышла вперед. И все попытки россиян догнать соперника ни к чему не привели. Хотя шанс был: за минуту до сирены после дальнего попадания Кулагина отставание сборной России уменьшилось до двух очков. Но сделать еще шаг россиянам не удалось. Они уступили со счетом 74:79. Учитывая, что в другом матче группы I сборная Аргентины обыграла команду Венесуэлы — 87:67, у сборной России не осталось шансов на выход в четвертьфинал.

Александр Петров