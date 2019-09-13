Лондонская фондовая биржа отказалась от слияния с Гонконгской

Лондонская фондовая биржа (LSE) решила не проводить слияние с Гонконгской биржей (HKEХ), говорится в заявлении компании.

«Совет единогласно отклоняет предложение с условиями и, учитывая его существенные недостатки, не видит смысла в дальнейшем взаимодействии»,— сказано в решении LSE. Среди причин отказа от поглощения за $39 млрд называется социально-политическая обстановка в Гонконге. В этом специальном административном районе Китая не заканчиваются протесты из-за закон об экстрадиции.

О том, что HKEX выступила с идеей объединится с LSE, стало известно 11 сентября. Генеральный директор Гонконгской биржи Чарльз Ли подчеркивал, что объединение бирж «изменит всемирный рынок капитала на десятилетия вперед».

По мнению экспертов, цель предложения — осложнить или вовсе разрушить уже согласованную сторонами сделку на $27 млрд о покупке Лондонской биржей компании Refinitiv, бывшего финансово-аналитического подразделения агентства Thomson Reuters. В ответе LSE на предложение об объединении отмечается, что от сделки по Refinitiv решено не отказываться.