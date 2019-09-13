Главные новости к утру 13 сентября

Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в ДНР. Он был одним из 35 человек, которых Россия получила в рамках обмена заключенными с Украиной.

Как стало известно “Ъ”, СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями 500 тыс. россиян. Следствие подозревает, что в 2017–2018 годах злоумышленники перевели пенсионные накопления граждан без их ведома. Ущерб может составить миллиарды рублей.

ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса Mailbox.org и Scryptmail.com, так как с их адресов могли отправлять ложные сообщения о минировании. Роскомнадзор потребовал от компаний—владельцев сервисов предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации, но ответа не получил. Ведомство намерено обратиться в суд.

Украина начала подготовку к встрече в нормандском формате (также включает Россию, Германию и Францию). Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что Киев разрабатывает карту выполнения минских договоренностей «с четкими сроками».

Как выяснил “Ъ”, правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта, инициатором которой стал ВЭБ.РФ. Сначала в программу войдет десять городов с инвестициями 340 млрд руб. В будущем она может быть распространена более чем на тысячу городов, что оценивается в 2,1 трлн руб.

По данным источника “Ъ”, один из крупнейших российских IT-инвесторов Леонид Богуславский вышел из капитала онлайн-ритейлера Ozon. Его пакет в компании мог стоить около 3,2 млрд руб. Его купили основные акционеры Ozon — Baring Vostok Capital Partners и АФК «Система».

Литва впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа. По данным “Ъ”, партия СПГ с проекта «Ямал СПГ» была перегружена во французском Монтуаре на судно Stena Clean Sky и направляется в Клайпеду.

О предстоящих 13 сентября событиях читайте в анонсе “Ъ”.