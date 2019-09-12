Зеленский рассказал о работе Украины над планом выполнения минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на брифинге о работе по подготовке к встрече в «нормандском формате». По его словам, сейчас разрабатывается «карта выполнения минских договоренностей с четкими сроками».

«Для меня окончание войны и возвращение мира — это приоритетное задание… Я верю, что на этой встрече мы сможем решить много ключевых сложных элементов минских соглашений»,— сказал президент Украины (цитата по ТАСС).

Господин Зеленский сказал, что конкретной даты встречи в нормандском формате пока нет, но Украина настаивает, чтобы саммит состоялся до конца сентября 2019 года.

По словам президента Украины, «нормандская четверка» будет обсуждать все пункты минских договоренностей и «формулу Штайнмайера». На брифинге он сообщил, что не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным до саммита.

2 сентября прошла встреча помощников лидеров «четверки». Россию представил помощник президента Владислав Сурков. Они обсуждали условия проведения саммита.

На прошлой неделе завершился самый масштабный за все время российско-украинского конфликта обмен задержанными и осужденными между Москвой и Киевом.

Подробнее об обмене — в публикации “Ъ” «Россия и Украина обменялись 35 на 35».