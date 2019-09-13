Главные анонсы 13 сентября

Центральный штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ) должен проголосовать за назначение на должность главы исполкома организации вице-губернатора Московской области Михаила Кузнецова. Эксперты считают, что в ОНФ есть проблемы с идеологией, но предполагают, что господин Кузнецов подготовит движение к думским выборам. Подробнее о новом руководителе ОНФ

В Тверском районном суде Москвы ожидается приговор по делу актера, бывшего сотрудника Росгвардии Павла Устинова, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции Александру Лягину (ст. 318, ч. 2 УК РФ). По версии следствия, на акции протеста 3 августа господин Устинов, сопротивляясь задержанию, вывихнул старшему сержанту Лягину плечевой сустав. Сам господин Устинов свою вину не признает. Прокуратура накануне попросила шесть лет колонии. Подробнее о деле

В Киеве апелляционный суд рассмотрит апелляцию на приговор Оболонского райсуда по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. В январе он был заочно приговорен к 13 годам лишения свободы. Бывший президент свою вину отрицает и не участвовал в оглашении приговора даже по видеосвязи. О решении суда

В Нижегородской области начнутся совместные российско-белорусские учения «Щит Союза», завершающий этапом двухгодичного цикла совместной подготовки вооруженных сил. В них предполагается задействовать до 12 тыс. военных и 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов. Учения продлятся до 19 сентября.