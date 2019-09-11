Apple «переходит» на подписчиков

Прошедшая презентация Apple породила волну мемов. Накануне компания показала новую линейку iPhone. Главной отличительной чертой аппаратов стала обновленная камера. Младшая модель, iPhone 11, получила двойной объектив, а старшие, Pro и Pro Max, тройной. Многих пользователей смутил и даже рассмешил необычный внешний вид камеры. Чем еще удивила компания Apple? Об этом — Илья Сизов.

Когда в 2012 году Apple показала iPhone 5, его сравнили с длинной лопатой. Два года назад, после презентации десятой модели смартфона, соцсети смеялись над «челкой» на экране — местом для фронтальной камеры. В этот раз досталось двойному и тройному объективу. В интернете их сравнивают с бытовой техникой или удивленным лицом. Несмотря на многочисленные насмешки, за дизайном у Apple всегда скрывается улучшенный функционал, отмечает хайтек-обозреватель “Ъ FM” Александр Леви: «Речь не о внешнем виде, а о функциональном дизайне, то есть все, что имеет какой-то вид или какую-то особенность, не просто так существует, для красоты, а обеспечено какими-то необходимостями, практическими возможностями устройства. Нынешнее появление трех камер предсказуемо, но при этом я уверен в том, что эта работа будет сделана круто. Сверхширокий угол будет работать хорошо, возможно, там даже поправят аберрацию. Наверняка будет улучшен режим “портрет”, который и в предыдущих моделях прекрасен».

Другой обсуждаемой новинкой стал стриминговый сервис Apple TV+. В частности, цены на подписку. Просмотр собственных сериалов компании обойдется в $5 в месяц. Для россиян и вовсе установили цену в 200 руб. Подписка на Netflix, для сравнения, стоит от $8 до $12. Его акции, кстати, упали на несколько процентов уже во время презентации. К тому же Apple предлагает новым покупателям техники целый год пользоваться стримингом бесплатно. Компании нужно завоевывать рынок видеосервисов. Не исключено, что в будущем цена вырастет, считает IT-эксперт Александр Баулин: «Apple предстоит очень серьезная борьба. У компани еще нет уверенности в том, что она может быть на рынке таким же лидером, как на рынке смартфонов, поэтому сейчас главное показать, что она является поставщиком контента. Провести свои эксперименты, понять, что нравится больше пользователям, способен ли бренд делать высоко прибыльные проекты на этом рынке. Первые адепты канала Apple TV+ — это фокус-группа, которой доплачивают с существенным снижением цены относительно рынка».

Аналитиков удивили цены не только на подписку, но и на сами гаджеты. Младшая модель iPhone теперь стоит $700 — на $50 меньше, чем прошлогодняя новинка. А часы Apple Watch подешевели на $80. В последнее время продажи устройств компании сильно упали. Поэтому Apple делает ставку на сервисы. И чем доступнее гаджет, тем больше людей будет регулярно платить за музыку или кино, объясняет аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин: «В некоторых странах они сделали рассрочку производителя, trade-in. Смысл не в том, чтобы продать “железку”, они пытаются сделать ее максимально доступной, перейти к заработку на сервисах. Вы платите за Apple Music 169 руб., 200 руб. за игры, 200 руб. за видео — уже получается 569. Сервисы нужно на чем-то потреблять. Устройство для потребления сервисов пытаются сделать максимально доступным.

Лучше продать сервис, потому что вы будете платить все время, чем продать вам устройство, потому что вы заплатите только один раз».

До презентации инсайдеры сообщали, что Apple покажет также улучшенные MacBook и новый гаджет — специальный bluetooth-маячок для поиска потерянных вещей. Упоминания об устройствах нашли в технической документации. Но на шоу 10 сентября их не анонсировали. Профильные СМИ предполагают, что новинки могут представить весной.

В России младшая модель нового iPhone будет стоить 60 тыс. руб. А за iPhone 11 Pro Max придется отдать 100 тыс. Предзаказ откроется 18 сентября.