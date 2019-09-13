«Законодателю еще нужно проделать большой путь»

Зарождающаяся индустрия беспилотного такси в самом начале своего пути сталкивается с целым комплексом проблем самого разного характера — от инфраструктурных и юридических до проблем восприятия и принятия обществом самой концепции беспилотного транспорта. В то же время, каким бы высоким ни стало техническое развитие беспилотных автомобилей, каким бы положительным ни было отношение бизнеса и общества к их использованию, они не смогут быть широко использованы без снятия юридических барьеров.

Российское законодательство, как и законодательство большинства других стран, не предусматривает понятия беспилотного автомобиля. Включение в правила дорожного движения этого термина, а также возможности не осуществлять непосредственное управление автомобилем — первые и базовые меры. Лишь в ноябре 2018 года, когда в других странах в законодательство были внесены необходимые поправки, а беспилотные автомобили вовсю проходили тестирование, в России было принято постановление правительства, позволяющее осуществлять экспериментальное тестирование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана.

Однако столь ожидаемое регулирование на выходе оказалось весьма сдержанным. Беспилотные автомобили как таковые остались за скобками данного эксперимента. На самом деле положения постановления просто не позволяют осуществлять тестирование полностью беспилотных автомобилей. На сегодня допустимо тестировать лишь автомобили высокого уровня автоматизации, который предполагает наличие в машине водителя. Такой водитель не обязан держаться за руль, но и не может сидеть на пассажирском месте. Он должен контролировать движение, чтобы взять управление в свои руки в случае экстренной ситуации.

Даже внесенный в Госдуму в мае 2019 года законопроект об опытной эксплуатации транспортных средств, хотя и вводит послабления по сравнению с постановлением правительства, также все же не допускает использование полностью беспилотного автомобиля, только в этом случае движение может контролировать уже не водитель, а оператор, физически находящийся за пределами автомобиля. Такой оператор в случае экстренной ситуации должен быть способен немедленно отключить автоматическую систему вождения и принять управление на себя.

Помимо легализации самой возможности использования беспилотных автомобилей необходимо будет внести точечные изменения и в специальное законодательство, касающееся перевозок маршрутными и легковыми такси. Таким образом, для того чтобы перейти к этапу промышленной эксплуатации самих беспилотных автомобилей и реализовать идею роботакси, законодателю еще нужно проделать большой путь. И учитывая, что законопроект еще не рассмотрен, а эксперимент продлится как минимум до 2022 года, роботакси если и смогут появиться, то лишь через три-четыре года. Говорить о возможности их запуска в 2019-м и даже 2020 году преждевременно.

Одновременно с этим нужно учитывать, что такие роботакси все-таки будут с высокой долей вероятности иметь водителя, контролирующего движение изнутри. В таких условиях, к слову, не возникнут проблемы с оплатой за оказанные услуги наличными средствами — ее как раз сможет принять такой водитель. С другой стороны, ничто не мешает осуществлять и безналичную оплату, которая является допустимой с точки зрения законодательства.

Виктор Наумов, управляющий партнер санкт-петербургского офиса Dentons