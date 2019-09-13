«Девяносто с лишним процентов негатива в поездке в такси приходит от водителя» Артем Фокин, директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей «Яндекса»

О том, когда может начаться монетизация беспилотных такси в России, “Ъ” рассказал директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей «Яндекса» Артем Фокин.

— Где кроме «Иннополиса» и «Сколково» будет проводиться тестирование автомобилей в полностью беспилотном режиме?

— Территории инновационных центров, особых экономических зон. Если будет разрешено брать плату, то почему бы не развернуть беспилотные такси на всех территориях по согласованию с их администрациями?

— Вы не планируете тестировать беспилотники в Стамбуле, где у вас есть такси?

— Пока нет цели обязательно тестировать беспилотники сразу везде, где есть такси. Пока выбрали Тель-Авив. Если научимся хорошо ездить там, очень высока вероятность, что в Стамбуле тоже сможем.

— По оценке UBS, возможность монетизировать роботакси появится у «Яндекса» только в 2022 году. С чем связана такая задержка?

— Это вопрос к UBS. Мы сможем начать монетизировать значительно раньше. Какой-то поток денег можно получать уже сейчас. То, как мы тестируем технологию сейчас для дальнейшей разработки, в городе с человеком за рулем, при работе в таком же режиме компании типа Waymo или Aptiv в США уже перевозят пассажиров и берут с них за поездки деньги.

Если посмотреть на расходную часть, например, машины такси экономкласса, которая будет эксплуатироваться почти полный рабочий день двумя водителями 16 часов в сутки, то такая машина в год будет обходиться таксопарку в $40 тыс. при жизненном цикле автомобиля три года ($3 тыс.— амортизация, $36 тыс.— годовая зарплата двух водителей). А если взять стоимость текущего нашего прототипа и предположить, что он уже сам может ездить и человека ему не нужно, амортизировать на три года, стоимость будет $33 тыс. Прототип уже экономически выгоднее, чем такси экономкласса с двумя водителями.

— Роботакси станет продолжением бизнеса «Яндекс.Такси»?

— У нас есть «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Драйв», если технологии бесплотников станут массовыми, то эти два сервиса сливаются в один, то, что сейчас принято называть «мобильность по требованию». Это перевернет рынок весь автомобильный. Если предположить, что по нажатию кнопки вы можете получить в свое полное распоряжение автомобиль там, где он вам нужен, заплатите только за время использования или подписку в зависимости от того, какие условия выберете. Автомобиль будет заранее сконфигурирован под вас, знает, как вас зовут, куда вы обычно ездите, где дом, где работа. Причем водителя там нет, это ваше личное пространство, представление о пробках изменяется полностью. Если вы сидите в комфортном для вас личном пространстве, то и в пробках в целом можно заниматься чем угодно, можно книжку читать, сериал посмотреть, можно учиться, вести переговоры.

— Появится ли возможность благодаря бесиплотнику исключить негатив, связанный с водителями такси?

— Наличие робота-водителя позволяет на 100% гарантировать качество сервиса во всех поездках. Пока есть водитель-человек, девяносто с лишним процентов негатива в поездке в такси, если он возникает, приходит от водителя. Ехал не так, разговаривал не так, музыку не ту включил, курил или еще какую-нибудь ерунду делал. Человека нельзя контролировать на 100%, потому что он подвержен эмоциональным всплескам, например, а робота можно.

Интервью взял Владислав Новый