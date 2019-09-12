Главные новости к утру 12 сентября

Росгвардия разогнала стихийный митинг в центре Улан-Удэ, который начался из-за выборов мэра. В отделения полиции доставили 17 человек, после опроса их отпустили. Одного из участников митинга арестовали на пять суток. О протестах.
Сведения о доходах россиян могут передать специальным бюро для расчета долговой нагрузки. Они будут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков вместо банков и сообщать им готовые показатели.
Верховный суд США разрешил ограничивать предоставление убежища мигрантам. Он одобрил инициативу, запрещающую мигрантам просить убежища, если они прибыли в страну через третьи страны и не попросили сначала помощи у них. Подробнее.
«ВКонтакте» подписала антипиратский меморандум с крупными книжными издательствами, сообщили «Ведомостям» представители этих организаций. Перед загрузкой книг будет проходить проверка на авторские права.
Генсек ООН выразил обеспокоенность планами премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать Иорданскую долину. По его мнению, это решение будет серьезным нарушением международного права. О заявлении.
Рыночная капитализация компании Apple после презентации новых смартфонов превысила $1 трлн. О новинках.
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