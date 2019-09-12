Сведения о доходах россиян могут передать специальным бюро для расчета долговой нагрузки

Сведения о доходах россиян могут передать специальным бюро кредитных историй, которые будут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков вместо банков и сообщать им готовые показатели. Пока обсуждается получение ими официальных сведений из Пенсионного фонда России (ПФР) и Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Соответствующие поправки к закону «О кредитных историях» рассмотрят в первом чтении в сентябре.

Участники закрытой встречи в Ассоциации банков России сообщили газете, что кредиторы предложили предоставлять им показатели долговой нагрузки или данные для их расчета бесплатно и без разрешения заемщиков. Они сослались на то, что «по мнению большинства юристов» эти сведения не относятся к персональным данным, рассказал один из источников.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что организация поддерживает получение таких данных на бесплатной основе или по минимальным расценкам. В Сбербанке считают, что эта информация должна предоставляться за плату, поскольку тогда бюро будут повышать стоимость других услуг, чтобы компенсировать расходы.

В ПФР заявили, что по закону персональные данные нельзя передавать без согласия гражданина. ФНС пока инициативу не прокомментировала. В ЦБ считают, что предоставление сведений действующих займах без согласия клиентов может стать нарушением их прав.