Верховный суд США разрешил ограничивать предоставление убежища мигрантам

Верховный суд США разрешил администрации президента ограничивать предоставление убежища иностранцам на границе с Мексикой, отменив решение первой инстанции, сообщает AP. Он одобрил инициативу, запрещающую мигрантам просить убежище, если они прибыли в страну через третьи страны, и не попросили сначала помощи у них. Это правило будет действовать на территории всей страны. Президент США Дональд Трамп в Twitter назвал это событие большой победой.

Напомним, господин Трамп выступает за ужесточение миграционной политики. На протяжении долгого времени он пытался согласовать проект по строительству стены на границе с Мексикой, который стал причиной рекордного шатдауна в истории США. В начале апреля американское Минобороны сообщило, что для строительства стены потребуется $986 млн. По планам завершение работ по данным контрактам ожидается к октябрю 2020 года. Президент США предлагал и другие меры, в частности, ввести плату за предоставление гуманитарного убежища.

Об ужесточении предоставления убежища читайте в материале “Ъ” «США закрывают южную границу».