Оксана Дмитриева назвала итоги муниципальных выборов в Петербурге успешными для оппозиции

Глава парламентской фракции «Партия Роста» в Заксобрании Петербурга Оксана Дмитриева назвала итоги муниципальных выборов в городе успешными для оппозиции, поскольку оппозиционные партии, по ее данным, провели в муниципальные советы Петербурга не менее 400 своих депутатов.

«Это имеет принципиальное значение, так как ранее голосов депутатов не хватало даже одного независимого кандидата в губернаторы, а теперь можно провести трех»,— заявила депутат ЗакСа.

В частности, как отметила госпожа Дмитриева, «Партия Роста» в отличие от прошлых выборов получила в муниципалитетах Петербурга 45 мандатов. При этом окончательные итоги голосования 8 сентября официально пока еще не подведены.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургское отделение «Справедливой России» намерено оспорить в суде итоги выборов в восьми муниципалитетах города. Также сообщалось, что в суд с аналогичным требованием уже обратились представители «Единой России».