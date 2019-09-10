Петербургские «эсеры» оспорят в суде итоги выборов в восьми муниципалитетах

Председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Марина Шишкина заявила о намерении партии оспорить в суде итоги выборов в восьми муниципальных образованиях Петербурга.

«В связи с выявленными многочисленными нарушениями намерены через суд оспорить результаты голосования в следующих муниципалитетах: МО №15, МО "Сосновское", МО "Московская застава", МО "Озеро Долгое", МО "Коломяги", МО "Юнтолово", МО "Черная речка", МО "Пискаревка",— сообщила госпожа Шишкина в соцсетях.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что представители оппозиционных партий («Справедливой России», «Яблока» и сторонники Алексея Навального) получили половину муниципальных мандатов в Василеостровском районе Петербурга.

Позднее глава Горизбиркома Виктор Миненко заявил, что городская комиссия будет добиваться отмены выборов в ряде муниципальных образований Фрунзенского, Приморского, Адмиралтейского и Невского районов города, а также расформирования ИКМО.