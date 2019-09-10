Представители «Единой России» по Петербургу обратились в суд из-за утраты бюллетеней

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал четыре административных исковых заявления о признании итогов голосования 8 сентября недействительными. Истцами выступили кандидат от «Единой России» Ольга Вавилова и поддержанные партией самовыдвиженцы Денис Потеха, Сергей Логинов и Богдан Балюк, представляющие команду экс-депутата ЗакСа Вадима Войтановского. Основная причина их требования об отмене выборов — утрата 100 бюллетеней.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, иски поданы к ИКМО «Лиговка-Ямская». В настоящий момент материалы уже переданы судьям.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что оспорить в суде итоги выборов в восьми муниципалитетах Петербурга также намерено петербургское отделение «Справедливой России».