Туристы отправились на Красное море

Слухи о скором открытии чартерных рейсов на египетские курорты не утихают с момента установления моратория на прямое авиасообщение в конце 2015 года, после того как основной версией крушения следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург российского самолета стал теракт. Но сами туристы ждать возвращения полноценной полетной программы устали и взяли свою судьбу в собственные руки.

Выбором стали пакетные туры на базе регулярных рейсов в Каир с последующей доставкой до курортных отелей на автобусах либо стыковочные полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые сейчас активно предлагают крупные туроператоры.

Как подсчитали в OnlineTur.ru, в этом году Египет вошел в десятку наиболее популярных направлений осенне-зимнего сезона и сейчас занимает в нем седьмую строчку. Тенденция сравнительно новая: в прошлом году, накануне третьей годовщины моратория на прямое авиасообщение с курортными городами, продажи туров в Египет носили, скорее, единичный характер.

Теперь же направление набирает популярность. В общей структуре продаж организованных туров, по данным OnlineTur.ru, на долю Египта сейчас приходится 2,4% продаж, еще в середине августа показатель оценивался в 1,9%, в июле — в 1,4%. А в Tez Tour рассчитывают на прирост продаж на 11% по итогам года. Динамика вполне объяснима: из-за жаркой погоды летом Египет традиционно пользуется большей популярностью в осенне-зимние месяцы. Серьезным фактором успеха направления в этом сезоне могла стать сдержанная ценовая политика: в то время как стоимость отдыха в других странах росла, Египет дешевел.

Ассоциация туроператоров России заметила тенденцию еще в августе. Тогда средняя стоимость десятидневного тура на двоих в Египет составляла 117,9 тыс. руб. против 121,3 тыс. в Турцию, 209 тыс. руб. в Испанию и 162 тыс. руб. в Сочи. За год стоимость отдыха в Египте снизилась почти на 22%, в то время как на других направлениях выросла. Снизить цены на пакетные путешествия в Египет туроператорам во многом удалось благодаря специальным предложениям от отельеров, участники рынка рассказывают и о скидках со стороны перевозчиков при раннем бронировании перелетов.

Начавшаяся тенденция постепенного восстановления интереса российских туристов к Египту уже вряд ли сойдет на нет.

Годы популярности создали в сознании путешественников сильный бренд, а основным сдерживающим фактором в 2018 году выступала высокая стоимость туров. Уже скоро уверенный настрой путешественников может полностью нивелировать ценность слухов о скором полноценном возвращении Египта на рынок организованного туризма, ведь говорить о его отсутствии станет просто неуместно.