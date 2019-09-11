В Новороссийске произведут ремонт оградительного мола

Ростовский филиал Главгосэкспертизы РФ выдал положительное заключение на капитальный ремонт подводной части мола на восточной стороне Цемесской бухты. По данным ведомства, оградительный мол был введен в эксплуатацию в 1988 году. Это функцией является защита от волнения операционной акватории. Кроме того, он может использоваться для размещения систем инженерно-технического обеспечения.

Сообщается, что мол длиной 1098,7 м и шириной 3,7 м по верху состоит из пустотелых шатровых блоков, опирающихся на четыре наклонные сваи. Блоки, в свою очередь, включают наклонные ребристые плиты, соединенные между собой монолитной горизонтальной плитой с технологическими проемами и парными железобетонными балками в трех уровнях. Низ блоков опирается на каменную постель, с морской стороны устроен железобетонный парапет с контрфорсами.

В ходе обследования мола были выявлены повреждения в отдельных конструктивных элементах его подводной части. Проектом предусмотрено восстановление профиля каменной постели на отдельных участках внутренней и внешней сторон конструкции, заделка вертикальных швов наклонных плит и ремонт двух наклонных плит шатровых блоков, в которых образовались сквозные проломы. Также планируется заменить два металлических лестничных трапа и отремонтировать ребра жесткости на внутренних гранях наклонных плит и свайное основание шатровых блоков.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что эксперты Ростовского филиала Главгосэкспертизы РФ выдали положительное заключение на реконструкцию участка федеральной автомагистрали М-4 «Дон», проходящего по подножию южного склона Маркотхского хребта в Геленджике. Протяженность участка – почти 2,7 км. Также ведомство одобрило проект строительства надземного пешеходного перехода через трассу Джубга – Сочи – граница с Абхазией в поселке Лоо Лазаревского района курортной столицы. Он будет пересекать улицу Декабристов в 120 м от берега Черного моря.

Василий Хитрых