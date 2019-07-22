Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции трассы М-4 «Дон» в Геленджике

Эксперты Ростовского филиала Главгосэкспертизы РФ выдали положительное заключение на реконструкцию участка федеральной автомагистрали М-4 «Дон», проходящего по подножию южного склона Маркотхского хребта в Геленджике. Протяженность участка – почти 2,7 км.

Как сообщили в ведомстве, проектная документация предусматривает устройство двухуровневой транспортной развязки с четырьмя съездами, а также железобетонного пешеходного перехода на одном из съездов в месте пересечения М-4 «Дон» с автодорогами местного значения. Также будут демонтированы остановки общественного транспорта и отремонтирована разворотная площадка.

Запланированы также работы по восстановлению конструктивных элементов участка автодороги, устранению дефектов и разрушений, а также факторов, способствующих их возникновению. Участок трассы расширят и оборудуют дорожными знаками, парапетами, разметкой, барьерным и перильным ограждениями.

Дмитрий Михеенко