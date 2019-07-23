В Лоо построят надземный пешеходный переход через трассу Джубга - Сочи

Фото: Росавтодор

Ростовский филиал Главгосэкспертизы РФ одобрил проект строительства надземного пешеходного перехода через трассу Джубга – Сочи – граница с Абхазией в поселке Лоо Лазаревского района курортной столицы. Он будет пересекать улицу Декабристов в 120 м от берега Черного моря.

Сообщается, что общая длина сооружения составит 71,15 м с учетом лестничных сходов, ширина прохода – 3 м. Переход будет оснащен двумя эскалаторами и двумя лифтовыми павильонами для людей с ограниченными возможностями.

В связи со строительством переход запланировано переустройство автобусной остановки, а также устройство новых и восстановление действующих тротуаров вдоль проезжей части и в направлении остановочных павильонов. На участке и внутри самого перехода будет обустроено освещение. Переход будет оснащен системой видеонаблюдения с выводом информации в диспетчерский пункт.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение на реконструкцию участка федеральной автомагистрали М-4 «Дон», проходящего по подножию южного склона Маркотхского хребта в Геленджике.

Дмитрий Михеенко