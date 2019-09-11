Горизбирком утвердил победу Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия утвердила результаты выборов губернатора 8 сентября, где с результатом 64,43% победил врио главы города Александр Беглов.

«Признать выборы высшего должностного лица Санкт-Петербурга — губернатора Санкт-Петербурга — состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность губернатора Санкт-Петербурга Беглова Александра Дмитриевича»,— сказал председатель горизбиркома Виктор Миненко на заседании комиссии (цитата по РИА «Новости»).

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Итоговая явка на выборах губернатора составила 30,07% — это 1 млн 147,5 тыс. человек. На прошлых выборах в 2014 году явка была выше — на уровне 39%.

В горизбиркоме отмечают, что на выборах в Петербурге поставили рекорд по минимальному числу жалоб. Всего поступило 31 обращение, из них — только одна жалоба. На что именно, на заседании не уточнили.

«Обращений, которые могли повлиять на волеизъявление избирателей и результаты, не поступало»,— сказал член горизбиркома Дмитрий Краснянский.

Конкурент господина Беглова от «Справедливой России» Надежда Тихонова набрала 16,84%, а представитель «Гражданской платформы» Михаил Амосов — 16,03%.

О нарушениях на выборах в Санкт-Петербурге читайте в материале “Ъ” «Выборы превзошли худшие опасения».

Об итогах единого дня голосования 8 сентября — в публикации “Ъ” «Играла-играла и выиграла».