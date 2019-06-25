Современные трамваи дорого обходятся водителям

Останкинский суд Москвы обязал столичного водителя Алексея Потемкина выплатить 1,5 млн руб. ГУП «Мосгортранс» за поврежденный в результате аварии трамвай. Большая часть этой суммы — оценка утраты товарной стоимости подвижного состава: непосредственно ремонт стоит чуть более 36 тыс. руб. Для судебного иска «Мосгортранс» заказывал независимую экспертизу, в ходе которой применялась методика Минюста: в формулу закладывалась стоимость нового трамвая — почти 100 млн руб. Методику в подобных случаях применять нельзя, пояснили “Ъ” в Минюсте. Господин Потемкин решение собирается обжаловать.

Инцидент, в который попал Алексей Потемкин, произошел 27 июня 2016 года в Москве на 1-й Сельскохозяйственной улице (недалеко от ВДНХ). Выезжая из двора направо, автомобилист врезался в трамвай модели «Витязь-М», который по какой-то причине ехал во встречном направлении. «Там справа и слева припаркованы машины, растут густые деревья. Я и не ожидал, что трамвай может с той стороны выехать»,— рассказал “Ъ” господин Потемкин.

ГИБДД признала водителя нарушившим ПДД. Полиса ОСАГО у господина Потемкина не было, в связи с этим «Мосгортранс» решил возместить ущерб в суде, заказав независимую экспертизу у ООО «Экспертфининвест». Согласно заключению, стоимость восстановительного ремонта трамвая составила 36,6 тыс. руб. (повреждены левая стойка, передняя облицовка, облицовка левой фары). Еще в 1,46 млн руб. была оценена утрата товарной стоимости (УТС).

УТС, согласно постановлению пленума ВС 2017 года, представляет собой ухудшение товарного вида транспортного средства и его качеств в результате «снижения прочности и долговечности отдельных деталей, узлов и агрегатов, соединений и защитных покрытий». УТС нарушает права владельца транспортного средства, которые могут быть восстановлены денежной компенсацией.

В июле 2017 года «Мосгортранс» потребовал от господина Потемкина возместить в общей сложности 1,5 млн руб. 14 ноября иск, поданный в Останкинский суд Москвы, был удовлетворен полностью, сейчас господин Потемкин пытается решение оспорить.

Наибольшие вопросы, говорит представитель Алексея Потемкина в суде Дмитрий Иванов, вызывают сомнения корректности расчета УТС. В ходе экспертизы использовалась методика Минюста, содержащая коэффициенты для разных повреждений и видов восстановительных работ. Коэффициенты суммируются и умножаются на стоимость транспортного средства. В случае с ДТП Алексея Потемкина цена нового трамвая «Витязь-М» (95 млн руб.) умножалась на коэффициент 1,55%, таким образом УТС составила 1,46 млн руб. Стоимость трамвая бралась из госконтракта, который заключил в 2016 году «Мосгортранс» с ОАО «Метровагонмаш» на сумму 56,2 млрд руб. Компания обязана поставить 300 трамваев в течение трех лет и обслуживать их в течение 30 лет.

Трамвай вышел на линию за несколько дней до ДТП в Сельскохозяйственном проезде, следует из заключения, то есть был практически новым.

“Ъ” обратился за комментарием в Минюст России. Рекомендации «по проведению судебных автотехнических экспертиз и исследований колесных транспортных средств в целях определения размера ущерба, стоимости восстановительного ремонта и оценки» (на основании которых делался расчет УТС) «не содержат методики расчета утраты товарной стоимости трамваев в результате их повреждения, в связи с чем не может использоваться при проведении таких экспертиз и исследований», заявили “Ъ” в ведомстве. «Указанные документы не являются нормативными правовыми актами,— отметили в Минюсте.— При производстве судебной экспертизы эксперт самостоятелен в выборе методов и методик».

Вызывает вопросы и организация движения на 1-м Сельскохозяйственном проезде, отмечает Дмитрий Иванов: выезжая со двора, водители не ожидают, что трамвай может приехать с правой стороны против правил по путям попутного направления, говорит он. В обоих концах проезда (со стороны Сергея Эйзенштейна и Сельскохозяйственной улицы) установлен знак «Движение запрещено», который подразумевает, что эта улица с двусторонним движением.

Но никаких знаков и указателей со стороны дворов, которые бы предупреждали о том, что трамваи едут вопреки правилам, нет.

«Мы думаем обратиться с иском и к Центру организации дорожного движения, поскольку организация движения в Сельскохозяйственном проезде провоцирует аварийные ситуации и противоречит ПДД, заставляя водителей совершать правонарушения, двигаясь по трамвайным линиям»,— говорит господин Иванов.

«Никакой нестандартной организации дорожного движения на 1-м Сельскохозяйственном проезде нет,— заявили “Ъ” в Центре организации дорожного движения.— Водители при выезде из двора обязаны убедиться в безопасности своего маневра». В пресс-службе «Мосгортранса» “Ъ” подтвердили, что предприятие обратилось в суд для возмещения ущерба, для определения суммы которой использовалась независимая экспертиза. «Как правило, ГУП “Мосгортранс” подает заявление о возмещении материального ущерба в страховые компании, которые производят оплату в полном объеме на основании экспертного заключения,— рассказали в предприятии.— С начала 2019 года “Мосгортранс” подал более 80 исковых заявлений на сумму от 2,5 тыс. до 1,5 млн руб.». Оперативного комментария в связи с позицией Минюста о невозможности применения методики для оценки УТС трамвая предприятие пока не предоставило.

Иван Буранов