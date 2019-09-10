«Политика опять приходит и доминирует»

«Газпром» вынудили сохранить транзит газа через Украину. Европейский суд ограничил доступ компании к газопроводу Opal, который является сухопутной веткой «Северного потока». В конце этого года истекает транзитный контракт России и Украины. До сих пор страны не приступили к обсуждению продления договора. 19 сентября должны состояться переговоры между «Газпромом», «Нафтогазом» и представителями Еврокомиссии. Решение по ограничению доступа «Газпрома» к Opal носит политический характер и создает риски для «Северного потока-2» в будущем, предупредил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

— Что значит это решение по Opal для «Газпрома»?

— Понятное дело, что «Газпром» наверняка будет подавать в суд снова. Почему? Потому что эта история длится уже много лет, были суды не в пользу «Газпрома», но были в конечном счете судебные решения в пользу «Газпрома». Что называется, никогда такого не было, и вот опять. Поэтому на этом вся история не заканчивается, «Газпром», конечно, тоже будет судиться.

Проблема заключается ведь не только в том, что сейчас возникает вопрос по заполнению второй половины газопровода Opal. Очевидно, почему это произошло именно сейчас, за несколько месяцев до завершения транзитного договора с Украиной.

Как бы нас там ни уверяли, что европейские суды далеки от политики, есть все-таки подозрение, что это не совсем так.

Сейчас предпринимается попытка склонить «Газпром» к сохранению транзитных отношений с Украиной и создать прецедент, который можно потом было бы использовать и по дальнейшим судам по газопроводу EUGAL, который является продолжением «Северного потока-2». Да и, кстати, по самому газопроводу «Северный поток-2» тоже — мы помним эту историю с распространением энергетической директивы на морские газопроводы, что, в принципе, тоже позволяет юридически попытаться заблокировать половину мощности «Северного потока-2».

Но проблема-то заключается в том, что «Газпром» суды по Opal выигрывал не просто так. Он апеллировал к европейскому законодательству. И дело в том, что Opal на самом деле не имеет исключений из третьего энергопакета. То есть «Газпром» не имел каких-то особых исключительных прав, как, скажем, имеет газопровод от Анапы, по которому азербайджанский газ должен дойти до Европы, его просто исключили из регулирования правил третьего энергопакета, и никто никакие суды там не устраивает. Opal функционирует в рамках европейского законодательства, там есть четкая процедура по второй половине этой мощности. Первая половина оставляется владельцу, вторая выставляется на аукцион, то есть на самом деле труба-то функционировала в соответствии с европейскими правилами. Вот это главная проблема для европейцев: принимаются решения, противоречащие их собственному законодательству. И, конечно, «Газпром» попытается за это зацепиться.

Но мы видим, что политика опять приходит и доминирует — так же, как в случае с Данией. Дания, например, довольно грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву от 1972 года, не выдавая разрешения. Но ведь она это делает, и никто ей по рукам не бьет, ООН не возмущается этим. Мы видим просто, что чем ближе зима, чем ближе завершение этого договора, тем больше таких странных историй. Вот неожиданный политический кризис с Болгарией, причем там сразу несколько событий: вдруг Болгария решила резко обострить отношения с Россией и устроить несколько дипломатических скандалов. А мы знаем, что сейчас в Болгарии должна начинаться стройка продления «Турецкого потока» по суше, как раз от турецкой границы до сербской. Вдруг на ровном месте мы имеем вот такую проблему. Итоги тендера там тоже оспорены.

По всем направлениям оппоненты России работают.

Здесь нет, увы, никакой конспирологии, есть правда жизни. Еще раз повторяю: юридические аргументы на стороне «Газпрома». Другое дело, что суд — тоже процедура очень длинная. И я думаю, здесь основная задача — на зиму заморозить половину мощностей Opal, поскольку Opal — это продление «Северного потока», и, собственно, уже он во многом забирает транзитную мощность у Украины, чтобы и с этой точки зрения не дать «Газпрому» возможности создать схему, когда он мог бы первый квартал следующего года прожить, что называется, вообще без Украины. Такие варианты рассматриваются.

Если не будет транзитного договора, «Газпрому» нужно что-то с этим будет делать, поскольку еще же «Северный поток-2» не готов, и не будет готов, труба по югу, через Болгарию, тоже, возможно, готова не будет, и в этой ситуации нужно будет искать какие-то альтернативы. И, конечно, на Opal в этом плане рассчитывают. Если половина мощности будет заблокирована зимой, то это будет означать, что «Газпром» вынужден будет какие-то транзитные отношения с Украиной сохранять. Тем самым ребята, конечно, добавляют интриги в эту и так очень непростую историю.