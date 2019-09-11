Чаевые спишут с карт

Массовый переход на безналичный расчет серьезно ударил по заработкам российских официантов, так как половина их доходов зачастую складывается из чаевых. Чтобы удержать отток персонала, рестораторы вынуждены разрабатывать технологические решения, позволившие бы посетителям заведений перечислять вознаграждение с использованием банковских карт. В этот традиционно серый сегмент ресторанного бизнеса уже пытаются войти Сбербанк, банки «Русский стандарт» и «Тинькофф».

ГК «Шоколадница» наступившей осенью протестирует систему электронных чаевых совместно с банком «Русский стандарт», рассказал “Ъ” операционный директор группы Константин Песков. В банке подтвердили “Ъ” эту информацию, отметив, что до конца 2019 года возможностью заплатить чаевые официанту смогут воспользоваться держатели карт Visa. Собственный сервис по оплате чаевых развивает и Сбербанк: принадлежащая банку «Фудплекс» разработала специальное приложение Plazius. Услуга госбанка доступна для пользователей любой платежной системы. Кроме того, свое технологическое решение готовят и в банке «Тинькофф», сообщили там “Ъ”.

Отдельную систему электронных чаевых разрабатывает и холдинг «Росинтер ресторантс» (управляет сетями «Планета суши», «IL Патио», «Шикари», TGI Fridays, Costa Coffee), рассказали “Ъ” в компании.

Кроме этой системы в «Росинтере» можно оплатить услуги официанта с помощью QR-кода и банковских терминалов. «Результаты тестов показывают, что суммы чаевых, получаемых через электронные системы чаевых, выше, чем наличными»,— подтверждает директор по персоналу «Росинтер ресторантс» Андрей Туманов.

Чаевые по-прежнему составляют львиную долю дохода официанта, признает господин Песков. На их размер, поясняет он, обычно влияет локация, день недели, время суток: «Иногда чаевые могут составлять до 50% дохода». Андрей Туманов добавляет, что в среднем чаевые достигают 5% от всей выручки ресторанов холдинга.

В России действительно растет доля безналичных оплат: так, у клиентов «Русского стандарта» за шесть месяцев 2019 года этот показатель вырос год к году на 7%, достигнув 70%.

Вместе с отказом от наличности, как следствие, падает и количество чаевых, продолжает господин Туманов. По его словам, их количество снижается последние три года, но особенно заметно это стало только в этом году.

В этой ситуации рестораторы вынуждены искать решения, чтобы остановить отток персонала.

Впрочем, гендиректор Restcon Елена Перепелица не соглашается, что ситуация становится критичной: «Посетители ресторанов и кафе давно сообразили, что можно оплатить чаевые не только наличными, но и перевести на личный счет официанта». Основательница сети «Простые вещи» Ирина Ходзинская также подтверждает существование проблемы с чаевыми. При этом, соглашается она, в последнее время посетители все чаще снимают деньги с карт специально для оплаты официантам вознаграждения.

Приход крупных банков в сегмент чаевых, который традиционно не учитывается официально, вряд ли изменит полностью сложившуюся ситуацию, считает госпожа Ходзинская. Впрочем, некоторые работодатели переводят чаевые в официальный статус, проводят оплату через свою кассу, но в этом случае процедура сильно усложняется, так как в этом случае рестораторам придется оплатить налоги, говорит госпожа Перепелица. В «Русском стандарте» поясняют, что чаевые не облагаются налогами: фактически между клиентом и официантом заключается договор дарения. А подобные сервисы, резюмируют в банке, освобождают бухгалтерию ресторана от участия в процессе, если последний примет решение принимать чаевые по безналичному расчету.

Никита Щуренков