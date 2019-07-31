Кошелек официанта пополнится электронными чаевыми

Гости ресторанов смогут оставлять чаевые по карте. Такой сервис представила платежная система Visa. Его тестируют сейчас в одном из кафе сети «Хлеб насущный» в Москве. “Ъ FM” спросил участников рынка и самих официантов, что они думают о новой услуге? Об этом — Яна Пашаева и Яна Лубнина.

«Все было очень вкусно, но извините, у нас нет наличных, чтобы оставить на чай», — официантам все чаще приходится слышать эти разочаровывающие слова от своих клиентов. Но больше гостям не придется стыдливо сбегать после того, как они приложили свой iPhone к терминалу и не обнаружили при себе никаких купюр. Теперь официант может поинтересоваться у такого клиента, не хочет ли он оставить электронные чаевые. Гость введет на терминале сумму, которую считает нужной, и деньги за заказ спишутся вместе с вознаграждением одним платежом. Помимо того, что это удобно, гость получает и другие преимущества, рассказал пресс-секретарь Visa в России Кирилл Агеев: «Весь процесс происходит при помощи одного платежа. В данном случае речь идет об обычной транзакции в любом торгово-сервисном предприятии. То есть человек, расплачиваясь картой, может получать при этом все преимущества, связанные с этим, например, участие во всех программах лояльности».

Деньги в благодарность за работу, отправленные на электронный кошелек официанта, считаются актом дарения, то есть не облагаются налогом. В то же время банк «Русский стандарт», пока единственный партнер Visa, берет комиссию за вывод денег в размере 5%. Если бы чаевые сразу были включены в счет, то официанту доставалось бы еще меньше, объяснил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров: «Если эти деньги поступят на счет ресторана, то официант ничего не получит, потому что это будет считаться доходом, и с него надо будет заплатить все налоги. Любые премиальные облагаются НДФЛ и другими налогами».

Чаевые составляют половину заработка официантов. На условную жадность гостей, которые перестали пользоваться наличными, жалуется не только обслуживающий персонал, но и владельцы заведений общепита. Им приходится повышать сотрудникам зарплаты, чтобы восстановить их мотивацию. Официант Богдан признался, что недополучает около 30% чаевых в день, и рассчитывает, что новый сервис исправит ситуацию: «Бывало такое, что у гостей просто-напросто не было наличных, чтобы оставить чаевые. Теперь же, если человек действительно захочет отблагодарить, то это не будет помехой: он достанет телефон, зайдет в приложение и просто введет сумму. Система, которую предлагает Visa, очень хорошая идея. Я считаю, что теперь будут оставлять больше чаевых».

Сервисы, которые предлагают оставить на чай переводом, стали появляться три года назад. Например, РФИ-банк выпустил терминалы со специальным программным обеспечением. К сервису подключились более ста ресторанов по России. Есть специальные приложения, которые нужно заранее скачивать, чтобы отблагодарить официанта онлайн. Бар-менеджер Дмитрий Яцикман признался, что эти новации так и не стали популярными. В сервисе от Visa он также видит много недостатков: «Это выглядит как попрошайничество: я подхожу к человеку и спрашиваю, не желает ли он мне перевести чаевые по карте. Кроме того, я отниму у него время.

Когда же клиент согласится отправить деньги на мой электронный кошелек, по итогу я получу меньше, чем я заработал, потому что банк отбирает у меня 5%».

По данным рестораторов, гости оплачивают картами примерно 70-80% заказов. Учитывая комиссии банков за эквайринг, бизнесу это невыгодно. В результате клиенты внезапно узнают, что терминал не работает и оплата только наличными. Так что даже после запуска сервисов для онлайн-чаевых от наличных лучше полностью не отказываться.

По данным свежего опроса сервиса Momondo.ru, россияне охотнее оставляют чаевые в кафе и ресторанах за границей, чем на родине.