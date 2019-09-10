Споры по ОСАГО притираются к омбудсмену

Служба финансового уполномоченного подвела итоги первых трех месяцев работы по обязательному обжалованию споров по ОСАГО гражданами перед подачей исков на страховщика в суд. Финомбудсмен по-прежнему в большинстве случаев отвечает отказом на принятие жалобы, ссылаясь на ошибки в подаче. Однако процент отказов в августе составил уже 52,6% против 77% в июне. Средняя же сумма требований к страховщикам увеличилась до 207,6 тыс. руб. В части разрешенных споров 50% решений принимается в пользу страховщиков.

За первые три месяца действия обязательного досудебного порядка урегулирования споров потребителей со страховыми компаниями финомбудсмену поступило 24,2 тыс. обращений. Основная доля жалоб касалась ОСАГО — 96,3%. Напомним, с 1 июня автовладелец не может подать в суд на страховщика без предварительного рассмотрения спора у финуполномоченного. Такой порядок действует в отношении ОСАГО, каско и добровольного страхования ответственности автовладельцев.

Споры потребителей в досудебном порядке рассматриваются финомбудсменом бесплатно, тем не менее в службе уже обращают внимание на появление посредников, которые помогают гражданам на платной основе составить обращение. На сайте финуполномоченного изложен порядок подачи жалоб, в службе уверены, что посредники для этого гражданам не нужны.

В части ОСАГО автовладельцы чаще всего жаловались на несогласие с размером выплаты (38,7%), отказе в выплате (29,1%), нарушении сроков выплаты (21,7%).

По каско основной причиной спора стал отказ страховой компании в выплате возмещения. В целом средний размер требований за июнь—август составил 207 тыс. руб. В июне этот показатель составлял 180,7 тыс. руб.

Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин указывает на рост доли принятых к рассмотрению жалоб. Если в июне процент отказов, в основном по причине нарушения порядка подачи, составлял 77%, то к августу доля отказов снизилась до 52,6%. По словам господина Воронина, потребителям, которым финансовый уполномоченный возвращает обращения из-за нарушения претензионного порядка, даются разъяснения, после чего автовладельцы вправе повторно направить обращение.

Всего за три месяца работы финансовый уполномоченный принял 2223 решения по существу спора, из которых почти в половине случаев (49,98%, или 1111 решений) требования потребителей удовлетворены. При этом доля решений, принятых в пользу страховщиков, выше 50,02%. Страховщики уже пытаются оспорить действия омбудсмена — компании подали на службу 174 иска, решений по этим судам пока нет.

Татьяна Гришина