На выборах в Иркутске «Единая Россия» обошла КПРФ Коммунисты в восемь раз увеличили свое представительство в городской думе

По итогам выборов в городскую думу Иркутска мандаты в ней получают 14 представителей «Единой России», восемь кандидатов КПРФ и семь самовыдвиженцев. Еще трое представляют «Гражданскую платформу». По одному депутату в новом составе городского собрания у КПСС, ЛДПР и «Справедливой России». По одному из округов, где кандидаты от КПРФ и «Справедливой России» набрали одинаковое количество голосов, победителя определяли жеребьевкой. Если действующий мэр Иркутска Дмитрий Бердников, избранный в думу, сложит в связи с этим полномочия градоначальника, выборы нового мэра могут состояться на первом заседании обновленного городского парламента. Эксперт сомневается, что в этом случае у господина Бердникова будут шансы снова возглавить город.

На выборах 2018 года Иркутская область стала одним из проблематичных регионов для правящей партии: впервые с 2007 года она проиграла голосование по партспискам и потеряла большинство мандатов в региональном заксобрании, уступив лидерство коммунистам. В региональном парламенте КПРФ контролирует 19 из 45 кресел, ЕР только 17. Напомним, с 2015 года регион возглавляет член президиума ЦК КПРФ Сергей Левченко.

Сохранить свои позиции в регионе «Единой России» пока помогает отсутствие единства у коммунистов.

В этой ситуации муниципальные выборы в Иркутской области рассматривались в партии как одна из принципиальных для нее кампаний. После подведения первых итогов голосования в минувшее воскресенье секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил о начале «возвращения «Единой Россией» Иркутской области»: «Конфетно-букетный период с избирателями у оппозиционных губернаторов рано или поздно заканчивается»,— добавил он и пообещал «потратить время, чтобы провести работу над ошибками». Замсекретаря генсовета депутат Госдумы Ольга Баталина отметила, в ЕР знают о «проблемных для партии регионах» и «шаг за шагом» пытаются восстановить ситуацию, в том числе в Иркутске, но говорить о победе там, по ее словам, рано.

«Единая Россия» в новом составе думы Иркутска получает только 14 мандатов: до этого она располагала 32 мандатами из 35. Несмотря на это, секретарь регионального отделения партии Сергей Сокол, подводя итоги выборов, заявил, что «партия уверенно одержала убедительную победу». «Вчерашние события показали, что мы способны отвоевывать позиции»,— согласился господин Сокол с вышестоящими партийными функционерами. Он отметил, что победа одержана в 11 из 12 муниципальных образованиях, где партия выдвигала своего кандидата либо поддерживала самовыдвиженца на пост мэра. Из 20 вновь избранных дум ЕР получила большинство в 18.

Относительно выборов в думу Иркутска господин Сокол подчеркнул, что единороссы получили почти вдвое больше мандатов, чем коммунисты. «Уверен, что к нам примкнут самовыдвиженцы и представители других партий. У нас будет большинство, чтобы не было раздрая в думе»,— заявил господин Сокол. При этом он не смог уточнить, сколько самовыдвиженцев примкнут к «Единой России»: «Я консультаций еще не проводил».

Также партия еще не начала переговоров по поводу своей кандидатуры на пост мэра. Его дума Иркутска изберет из своего состава на первом же заседании в том случае, если действующий мэр Дмитрий Бердников, избранный в собрание, сложит полномочия главы города. Господин Сокол сообщил, что фракция КПРФ в заксобрании настаивает на том, чтобы внести второе чтение законопроекта о сити-менеджере Иркутска в повестку дня сессии 18 сентября. Напомним, в первом чтении документ был принят в апреле.

Сам Дмитрий Бердников шел на выборы как выдвиженец ЕР, от партии власти выдвинулись и несколько его сторонников. Сторонники мэра также шли на выборы в качестве самовыдвиженцев в составе блока «Наш Иркутск».

Политолог Юрий Пронин считает, что между господином Бердниковым и региональным отделением «Единой России» существует конфликт, и отделение может выдвинуть в мэры города депутата Евгения Стекачева. Господин Пронин полагает, что Дмитрий Бердников сможет рассчитывать в думе Иркутска на 11 мандатов, включая собственный, а этого количества «недостаточно, чтобы повлиять на избрание его мэром или блокировать избрание любой другой кандидатуры». Эксперт не исключил, что Дмитрий Бердников откажется от мандата депутата, еще на полгода останется мэром Иркутска (это позволяет срок его полномочий) и попытается вернуть прямые выборы градоначальника. Определиться с судьбой своего мандата господин Бердников должен в течение пяти дней.

Явка на выборах депутатов думы города Иркутска 8 сентября составила 26%, на 8% превысив показатель 2014 года. По мнению председателя избирательной комиссии Иркутской области Ильи Дмитриева, повлиял тот факт, что депутатам предстоит избрать из своего числа мэра: «Пять лет назад, когда избирался предыдущий состав думы, закона о выборах мэра из депутатского корпуса еще не было».

В свою очередь, коммунисты довольны итогами выборов в Иркутскую думу: «Если чисто арифметически оценивать итоги выборов в думу Иркутска, мы увеличили свое представительство в восемь раз — в предыдущем созыве у нас был всего один депутат,— сказал “Ъ” второй секретарь иркутского обкома КПРФ Евгений Рульков.— А если сопоставлять со стоящими перед партией задачами, то существенно недоработали». По его словам, коммунисты надеялись взять не менее половины мандатов в гордуме. По мнению господина Рулькова, во фракцию КПРФ в городском собрании могут войти 11–12 депутатов.

Екатерина Еременко, Иркутск; Иван Тяжлов