Избранные делят кресла в Мосгордуме

По результатам воскресного голосования 20 из 45 депутатских кресел в Мосгордуме достались оппозиции: 13 мест займет КПРФ, четыре — «Яблоко» и еще три — «Справедливая Россия». По сравнению с прежним созывом ее позиции значительно усилились — предыдущие пять лет из этих партий в Мосгордуме заседали только коммунисты, у них было пять мест. Партия власти сохранила большинство в столичном парламенте, хотя и получила значительно меньше кресел, чем раньше — в Кремле и московской мэрии назвали такой результат успехом, оппозиция считает его своей победой. Кто в итоге оказался в Мосгордуме? И чего ждать от нового состава депутатов? Разбирался Григорий Колганов.

В предыдущем созыве Мосгордумы у партии власти было подавляющее большинство — 38 мест с учетом самовыдвиженцев. Теперь — только 25, при сопоставимой явке менее 22%. Тем не менее, в Кремле результат особого недовольства не вызвал. По крайней мере, на него не повлияли летние протесты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

— Результаты выборов свидетельствуют о том, что все размышления политологов о протестном голосовании и так далее не подтвердились. — Низкий результат по сравнению с другими регионами у «Единой России» — это недоработка московского правительства или управления внутренней политики Кремля? — Совершенно неправильная постановка вопроса. Возможны те или иные колебания показателей, делать какие-то выводы из этого было бы абсолютно неверно.

Мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter поздравил всех избранных депутатов и назвал новую думу «политически более разноплановой», что должно пойти на пользу городскому парламенту.

В результате, помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 сентября 2019 г.

Формально партия власти в Москве не проиграла, поскольку в выборах не участвовала — ее кандидаты шли самовыдвиженцами. Но директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов считает, для столичной мэрии такой итог голосования — сокрушительное поражение: «Слова Сергея Семеновича о конкурентности — это не более чем красивая мина при плохой игре его команды. Все эти системные кандидаты не имели ни малейшего шанса в том случае, если бы не была раскачена лодка, не началась истерика вокруг недопуска кандидатов».

Два ноу-хау нынешней избирательной кампании: от власти — электронные избирательные участки в интернете дали два сбоя и показали впечатляющую явку; от внесистемной оппозиции — «Умное голосование» Алексея Навального (проект определял главного конкурента провластных кандидатов в каждом округе и призывал консолидировано поддерживать его). Показательно поражение лидера московских единороссов Андрея Метельского, 18 лет заседавшего в городской думе: его обошел коммунист Сергей Савостьянов — человек с весьма своеобразной манерой общения с электоратом.

Интересная ситуация сложилась в 45-м округе, где собирался выдвигаться Илья Яшин: он должен был составить конкуренцию проректору Высшей школы экономики Валерии Касамаре, но его не допустили. Тогда внесистемная оппозиция сплотилась вокруг справедливоросса Магомета Яндиева, который в итоге и победил. Сам он признает, что достичь успеха помогло «Умное голосование»: «Отсутствие нормальной полноценной связи между мэрией и населением достигло критических масштабов. Следующий момент — поддержка Ильи Яшина и его сторонников. Еще есть “Умное голосование”. Факторы очень серьезные, значительные. Они позволили мне получить существенно больше половины голосов».

Чего же в итоге ждать от политически разноцветной Мосгордумы? Вряд ли чего-то принципиально нового, полагает руководитель направления «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «КПРФ — часть власти на самом деле, я не думаю, что это сильно подрывает позиции Собянина или мэрии, у нас в Москве авторитаризм, который никуда не денется. Я не думаю, что что-то изменится кардинальным образом, и права людей будут защищены лучшим образом от застройки точечной, от вторжения в парки, от строительства церквей».

Выборы в Мосгордуму, пожалуй, никогда прежде не сопровождались таким количеством скандалов и протестов, да и вряд ли были столь же непредсказуемыми. Тем интереснее будет наблюдать в столице за избирательной кампанией в федеральную думу через два года.