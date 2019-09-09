«Не нравится людям, когда за них думают»

«Единая Россия» показала убедительный результат. А по многим регионам улучшила свои позиции. Так итоги единого дня голосования прокомментировал лидер партии власти Дмитрий Медведев. Схожей позиции придерживается и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в целом кампания была успешной для «Единой России». По итогам прошедших выборов были избраны все губернаторы, поддержанные партией. Что касается заксобраний, здесь есть некоторые исключения. Главное среди них — Мосгордума. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе согласен с официальными оценками лишь отчасти.

Выборы прошли. Комментариев не так много. Есть, правда, красочный — от секретаря генсовета партии власти Андрея Турчака — о том, что «“Единая Россия” жахнула всех». И второй, собственно, по существу — задача была исправить ошибки прошлого года. Ответственные товарищи с этим справились. За исключением разве что Мосгордумы. И, скажем, Хабаровского края, который перешел под фактический контроль ЛДПР. За ней и исполнительная, и законодательная власти, а «Единая Россия» в оппозиции. Такого не случалось с 90-х. Но, с другой стороны, не бывает так, чтобы все проходило совсем гладко. Где-то возможны шероховатости.

Ошибки прошлого года — это когда в четырех регионах страны победили не те кандидаты. А именно — представители системной оппозиции. Потом число этих регионов сократилось до трех. Приморский край, как известно, удалось в итоге отстоять, но, как говорится, не без проблем. Сейчас была задача, чтобы все прошло в один тур. Так и получилось. Не бесспорно, но главное, в общем и целом ответственные товарищи справились. Серьезных сбоев в системе не произошло. Спрашиваем Дмитрия Пескова: так жахнула или нет «Единая Россия»? Пресс-секретарь президента предпочитает смотреть на ситуацию в целом, без частностей.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: «В целом прошедшая избирательная кампания по России была весьма и весьма успешной для партии “Единая Россия”. Где-то мест больше, где-то меньше, но в целом по стране партия показала свое политическое лидерство. И в остальном тоже выборы прошли достаточно ровно, в рабочей атмосфере».

Что же дальше? Какие выводы будут сделаны? С чем пойдет «Единая Россия» на федеральные выборы? А они ведь не за горами. Или возникнет новая партия власти. Понятно, что так скоро выводы не сделаешь — суток не прошло. Дмитрий Песков отвечает также в целом, что есть общая установка — она железно выполняется. Или, по крайней мере, должна выполняться. «Главная установка, которую всегда давал и дает президент России, которую достаточно внятно и однозначно артикулирует наш руководитель ЦИК Элла Памфилова,— выборы должны быть честными и справедливыми»,— заявил Песков.

Что такое нынешние российские выборы? Это политтехнологическая конструкция: центр ставит задачу — и она должна выполняться. Принцип все тот же — ручное управление. Возникают сложности — исправляем. Слабый губернатор, не популярен — заменяем заранее, не доводя до выборов, присылаем нового. Гражданам желательно что-нибудь пообещать, сгладить острые углы. Вот свалилось на голову это «Умное голосование». Скорее всего, в следующий раз найдут противоядие и против этой напасти, благо время еще есть.

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В итоге можно было бы согласиться Дмитрием Сергеевичем: в целом все нормально, все работает. Все — да не все. В чем преимущество оппозиции? За ней инициатива: она придумывает — власть отвечает. И, наконец, Москва — это больше чем пол-России. Дело ведь не в местной думе, которая, может быть, ничего не решает. Дело в настроениях. Не нравится людям, когда за них думают. И что с этим делать, пока неясно.