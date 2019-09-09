Муниципальные избиркомы в Петербурге отказываются публиковать результаты выборов

Муниципальные избирательные комиссии Петербурга не торопятся вносить в систему ГАС «Выборы» данные из протоколов по прошедшим выборам муниципальных депутатов. В частности, такая ситуация к данному моменту сложилась во всех шести муниципалитетах Центрального района города, сообщил лидер фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский. По его словам, в комиссиях ссылаются на некий технический перерыв, который якобы не позволяет им перевести результаты выборов из бумажного формата в электронный.

Аналогичная ситуация складывается также и в некоторых других районах Петербурга, в частности, в МО «Шушары» Пушкинского района, на Васильевском острове и на нескольких участках Фрунзенского района, где заседание комиссий отложили на вечер.

Между тем, по данным “Ъ-СПб”, в МО «Черная речка» все 100% мест в муниципальном совете достались представителям «Единой России». В свою очередь, в МО «Светлановское» оппозиционным кандидатам удалось «отвоевать» 16 депутатских мест из 20.