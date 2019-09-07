Президент Молдавии заявил о договоренности по скидке на российский газ

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ему удалось достичь соглашения с российским коллегой Владимиром Путиным о скидке на поставку газа. «Договорились с Путиным: в этом году повышения тарифов на газ не будет, а в следующем возможно снижение»,— написал он в Facebook. По его словам, стоимость газа для Молдавии уменьшится уже 1 октября. Подробностей он не уточнил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на встрече затрагивалась тема газовых поставок, а также другие вопросы двусторонних отношений. «Эти переговоры близки к финализации, предлагаемые параметры в целом подходят»,— сообщил он «РИА Новости».

Ранее во время встречи с российским президентом Игорь Додон отметил улучшение в двусторонних отношениях и контакты «на всех уровнях». Он также сообщил о планах провести в сентябре межправительственную комиссию и инвестиционный форум.

«Мы очень рады тому, что ситуация в Молдове в целом стабилизировалась, есть возможность использовать эту — во всяком случае все-таки относительную стабильность — для развития экономики, развития наших двусторонних связей»,— сказал президент России Владимир Путин (стенограмма опубликована на сайте Кремля).

Как сообщал “Ъ”, на этих переговорах политик планировал заручиться дополнительной поддержкой Кремля, чтобы усилить позиции пропрезидентской Партии социалистов перед выборами в местные органы власти, а также попросить о скидке в 30% на российский газ.

Подробнее — в материале “Ъ” «У президента Молдавии возник запрос к Владимиру Путину».