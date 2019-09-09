Глава ЦИК заявила об отмене итогов голосования в МО «Народный» Невского района

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила об отмене итогов голосования в МО «Народный» Невского района Петербурга. По ее словам, в ходе проверки было выявлено, что бюллетени по многомандатным избирательным округам на УИК №38 были выданы гражданам, не обладающим активным избирательным правом в этом округе, что является прямым нарушением закона о выборах.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что всего по Петербургу на выборах в единый день голосования 8 сентября было зафиксировано 276 различных нарушений.

При этом некоторые МО в городе до сих пор не предоставили данные о результатах голосования на выборах муниципальных депутатов.