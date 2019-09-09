Администрация Ижевска не нашла покупателей для ООО «Ритуал»

Аукцион по продаже похоронного предприятия ООО «Ритуал», которое принадлежит администрации Ижевска, признали несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Соответствующая информация опубликована на «Сбербанк-АСТ».

Согласно сведениям о торгах, начальная цена ООО «Ритуал» составляла 71 млн руб., шаг аукциона — 3,55 млн руб. или 5% от цены, размер задатка — 14,2 млн руб. или 20% от цены. Размер уставного капитала общества составляет 58,96 млн руб. От потенциального покупателя требовалось сохранить профиль общества как минимум на пять лет.

Напомним, что о администрация Ижевска выставила на торги ООО «Ритуал» в конце июля 2019 года. По словам экспертов, потенциальными покупателями предприятия могли выступить лишь частные похоронные организации города, а федеральные компании не будут заходить на рынок Ижевска из-за его специфики. При этом эксперты отмечали, что актив мог быть оценен неверно, поскольку зачастую оценку проводят компании не из Удмуртии, порой даже не приезжая в регион. Отметим, что ранее администрация города также не нашла покупателей для ООО «Производственный трест банно-прачечного хозяйства». Это была уже третья попытка продажи данного имущества.