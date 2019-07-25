Администрация Ижевска вновь не нашла покупателей для ПТ БПХ

Аукцион по продаже ООО «Производственный трест банно-прачечного хозяйства» (ПТ БПХ), которое принадлежит администрации Ижевска, был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Это уже третья попытка администрации по продаже данного имущества. Соответствующая информация опубликована на «Сбербанк-АСТ».

Начальная цена ПТ БПХ, согласно сведениям о торгах, составляла 362,9 млн руб. Шаг аукциона составлял 18,14 млн руб. или 5% от начальной цены, размер задатка — 72,58 млн руб. или 20% от начальной цены. Размер уставного капитала ПТ БПХ и номинальная стоимость его доли составляют 947,3 млн руб.

Напомним, что власти Ижевска включили ПТ БПХ в план приватизации еще в 2017 году. Организация занимается оказанием банных услуг, услуг бассейнов, прачечных, ремонтно-строительными работами. До этого ПТ БПХ был в центре скандала из-за продажи автомобиля руководителем Сергеем Зайчиковым по сниженной цене. Это признала контрольно-счетная палата администрации Ижевска. Руководителю предприятия объявили выговор.