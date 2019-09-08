Глава Ингушетии назначил сенатором Мухарбека Барахоева

Новый глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назначил сенатором от республики Мухарбека Барахоева — председателя Сунженского районного совета депутатов и члена партии «Единая Россия». «Указ подписан»,— сообщили в его администрации (цитата по ТАСС). Ранее республику в Совете федерации представлял Муса Чилиев (с сентября 2018 года).

Мухарбеку Барахоеву 48 лет, он живет в селе Алкун. Окончил гуманитарный факультет Ингушского государственного университета, затем проходил переподготовку в Северо-Кавказской академии госслужбы при президенте России. В 1993–1995 годах он работал учителем физкультуры в средней школе, с 1997 по 2001 год — исполнял обязанности директора.

В 2001 году Мухарбек Барахоев стал главой администрации Алкуна, в 2018 году — председателем Сунженского районного совета депутатов.

Напомним, 8 сентября депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой республики Махмуд-Али Калиматова. В июне его назначили врио главы региона после того, как президент России Владимир Путин принял отставку бывшего руководителя региона Юнус-Бека Евкурова.

О назначении врио главы республики читайте в материале “Ъ” «Временный глава Ингушетии стал кандидатом в постоянные».