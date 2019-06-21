Волшебный котел ограниченной емкости

Успех крупных благотворительных кампаний последнего десятилетия заставляет экономистов исследовать вопрос о том, ограничен ли совокупный «национальный альтруистический бюджет» и сокращают ли сверхуспешные благотворительные кампании то, что остается на долю остальных НКО. Оценки «бюджета на альтруизм» в обществе показывают, что в США в 2018 году он был заведомо выше 2% ВВП чистых благотворительных пожертвований. Достоверно известно, что благотворительные кампании увеличивают текущий общий «бюджет на альтруизм», но могут снижать его объем в будущем.

Один из ведущих исследователей экономики НКО и благотворительности Джонатан Меер из техасского университета TAMU и его коллега из университета Tufts (США, Массачусетс) Лора Джи в опубликованном NBER обзоре, посвященном состоянию исследований в сфере благотворительности, систематизировали представления экономической науки о том, насколько исчерпаемы ресурсы общества, добровольно направляемые на благотворительные цели. Вопрос о «совокупном бюджете на альтруизм» стал особо актуален в связи с успешностью отдельных благотворительных кампаний. Авторы приводят пример кампании 2014 года Ice Bucket Challenge ассоциации ASL, специализирующийся на поддержке борьбы с боковым амиотрофическим склерозом, увеличившей сборы на 200%.

Дискуссии о таких кампаниях часто ставят вопрос о том, является ли в целом благотворительность «игрой с нулевой суммой». Точнее, речь идет не о том, существует ли конкуренция среди благотворительных НКО, а о том, как она устроена и чем определяется поведение конкретных благотворителей, если предположить, что их ресурсы благотворительности конечны. Для США эта дискуссия тем более актуальна, в свете того что значительная часть местной социальной инфраструктуры — результат сверхвысокой активности НКО и благотворителей на рубеже XIX и XX веков, когда эта деятельность не могла быть исследована адекватно. Согласно отчету Giving Act, средние сборы пожертвований НКО в 2012–2017 годах составили 2% ВВП США. Эта цифра стабильна — суммы сборов растут вместе с ВВП.

Общие выводы Меера и Джи выглядят так. Выдвинутая гипотеза о «бюджете на альтруизм» предполагает, что оценка только формализированных денежных пожертвований в НКО недостаточна: ресурсы расходов членов общества на цели, условно определяемые как альтруистические (то есть не связанные с прямой материальной выгодой в обмене), стоит оценивать как совокупность денег, волонтерской активности и внутрисемейного альтруизма. Пока есть основания предполагать, что во всем обществе «бюджет на альтруизм» крупные кампании увеличивают, то есть он является нефиксированным по крайней мере в наблюдаемых границах.

Важный вывод, к которому склоняются экономисты и социологи, изучающие экономику вокруг НКО и «третьего сектора»: для благотворителей важнее ожидания, связанные с пожертвованиями, а сам вопрос о том, чем мотивируются благотворители, напрямую связан с их ощущением «статуса», изменяемого участием в работе НКО. Наконец, еще один вывод: изучение в том числе всплесков благотворительности в США, связанных с катастрофами, позволяет предположить, что рост «бюджета на альтруизм» в конкретные годы может сокращать его в будущем, в каком-то смысле крупные сверхплановые пожертвования благотворители склонны воспринимать как предоставляемый заем из их будущих пожертвований. Это, впрочем, не мешает также общему росту «бюджета на альтруизм» в обществе в среднем, из чего может следовать, что в будущем «погашение займа» идет с «дисконтом».

Дмитрий Бутрин